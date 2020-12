Stefano Bettarini, veleno per gli addetti alla tv: “Abbandonato al mio destino”

L’ex calciatore e opinionista Gossip, Stefano Bettarini ha puntato il dito contro la produzione televisiva: decisione drastica e discutibile

Divenuto un noto personaggio televisivo del mondo del Gossip, Stefano Bettarini si “rimangia” il suo passato da opinionista tv e concorrente di alcune rassegne. Il motivo per il quale, l’ex calciatore, non ha digerito la decisione degli addetti per la clamorosa esclusione dai progetti televisivi sembra piuttosto discutibile.

Il tutto risale all’ultima apparizione in tv dell’ex difensore di Parma, Sampdoria e Chievo. Non è stato per nulla difficile puntare il dito contro le decisioni degli addetti, nel farlo fuori. Eppure sono stati fatti tanti sacrifici per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Per bocca sua è trapelato che l’icona del personaggio mediatico sia stata fatta fuori per ragioni… d’amore.

Qualcuno tra i concorrenti non avrebbe desiderato la sua presenza nella casa più spiata d’Italia. Potrebbe essere stata Elisabetta Gregoraci o meglio ancora Dayane Mello, sua ex compagne di “mille e una notte”, ai temi de “L’Isola dei Famosi”

Stefano Bettarini, dal male d’amore al conduttore: l’ex calciatore ne ha per tutti

Durante un’intervista al noto settimanale “Oggi“, l’ex difensore del Calcio, Stefano Bettarini ha parlato della clamorosa esclusione dai reality show, dove ultimamente primeggiava. Ha affiancato le presunte motivazioni all’amore, ma sembra che per l’ex di Simona Ventura ci sia qualcun altro, iscritto nella lista nera e che avrebbe contribuito a rendergli la vita difficile in tv.

Uno fra questi è Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello Vip, edizione 2020 che con scaltrezza avrebbe incastrato Stefano e messo in piedi un valido incentivo per escluderlo dal “torneo”. Bettarini manifesta tutto il suo disappunto per questa discutibile decisione, dopo che lui, pur di entrare tra i concorrenti della casa, aveva fatto “carte false”.

“Sono stato 21 giorni in un mini appartamento 3X4, con tanto di misera accoglienza. Il tutto per cosa? Per farmi 3 giorni di Grande Fratello”. Parole al veleno per l’ex calciatore, che da quando è stato silurato da Signorini, ha dovuto assorbire anche la delusione per la scarsissima considerazione nei programmi sportivi, in qualità di commentatore e opinionista: “E io ci tengo molto a quel lavoro…”