La storia di Consuelo scomparsa dopo un incontro con l’ex

A Novara una giovane diciannovenne, Consuelo Carrico Grilo, è scomparsa da 5 mesi dopo un incontro con l’ex. I genitori: “Sequestrata dal suo ragazzo”.

Scomparsa dal 18 luglio 2020 dopo aver incontrato l’ex fidanzato per un chiarimento. E’ questa la storia di Consuelo Carrico Grilo, una giovane 19enne di Novara. Intanto la madre della ragazza Monica Matarazzo, lancia un appello su facebook disperata per la scomparsa della figlia da 5 mesi. “Stiamo cercando nostra figlia, è insieme a un ragazzo marocchino che non la lascia venire, neanche telefonare”. Poi il post continua: “Sappiamo che lei vorrebbe tornare a casa e non le viene permesso di farlo”.

La scomparsa di Consuelo: il racconto della madre Monica Matarazzo.

Una storia travagliata quella tra Consuelo e Aness. I due giovani avevano avuto una storia quando la 19enne era ancora minorenne. Non era la prima volta che la ragazza si allontanava da casa, infatti già in passato Consuelo era stata riportata nella propria abitazione dalla polizia dopo essersi allontanata per 3 giorni. Per qualche anno però la storia tra i due ragazzi si era interrotta perché Aness era finito in carcere. Scontata la pena il giovane aveva ricontattato Consuelo tramite Instagram. E’ lì che decidono di riprendere i rapporti e incontrarsi per un chiarimento. Da quell’incontro, però, non è più tornata.

Una fuga premeditata o come sostiene la madre sequestrata dal ragazzo? Dopo la denuncia della madre indaga la polizia sulla scomparsa della 19enne Consuelo che manca ormai da 5 mesi da casa.