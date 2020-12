Il “trio” delle fortune: quanto guadagnano De Lellis, Tavassi e Perrotta

Il ruolo di web influencer nasconde “fortune” non indifferenti: l’incisività economica del “trio” De Lellis-Tavassi-Perrotta

Il mondo dello spettacolo è sicuramente uno snodo cruciale del momento per la vita di molti personaggi famosi. Tra i Vip, al giorno d’oggi, va di moda la “passerella” di Instagram, che nasconde lati economici piuttosto importanti.

Per una singola foto o post si arriva a parlare di un guadagno spropositato, che si aggira attorno ai 2.000 euro netti. I follower che popolano le rispettive pagine completano un quadro di visibilità piuttosto considerevole. Basti pensare al numero di clic che produce un’iniziativa social, per mettere sul “piedistallo” il protagonista di copertina.

Potremmo definirla una specie di rivincita personale per tutti coloro che nel passato più recente erano costanti vittime degli obiettivi dei “paparazzi”. Per non finire sui giornali del Gossip erano disposti a trattare e risarcire con una mora, l’autore dello scatto. Oggi invece la privacy ha assunto una evidente predisposizione alla popolarità, arrivando persino ad assumere i contorni di un’opportunità di guadagno molto “succulenta”

Le web influencer più “visitate” dagli italiani: ecco quanto percepiscono

L’attività di web influencer è divenuta famosa in tutto il mondo, da un pò di tempo a questa parte. Sarà la tecnologia moderna o la carica emotiva, dovuta all’emancipazione femminile. Oggi, tra i volti popolari dei Vip esistono 3 figure molto seguite via Instagram.

Parliamo di Giulia De Lellis, Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi. Hanno posto le basi della loro popolarità, con la partecipazione ai vari dating show della Mediaset, come “Uomini e Donne” e “Grande Fratello”, per poi sbarcare sui social, attraverso un ritorno economico piuttosto rilevante.

Basti pensare alla attrice romana e neo mamma 34enne, Guendalina Tavassi, specializzata in scatti su instagram in pose a “luci rosse” o video “bizzarri” che rappresentano la sua quotidianità, molto spesso affine al mondo della moda. Con 1,1 milioni di follower pare che per ogni “storia”, foto o post chieda agli addetti una cifra vicina ai duemila euro.

Quanto a Rosa Perrotta, l’ex tronista di “Uomini e Donne”, in crisi d’amore con il suo Pietro Tartaglia. Nonostante il periodo di appannamento la napoletana, pare che per ogni scatto sotto le “stelle” percepisca 2.500 euro e non oltre.

Infine si passa alla “Regina” in assoluto tra le influencer d’Italia, Giulia De Lellis, che con 5 milioni di visualizzazioni e un’enorme popolarità che spazia tra tv e calendari non ha rivali. L’ascesa nel mondo dello spettacolo dell’autrice di libri di testo, tra i più venduti del momento ha generato ritorni economici dal valore di 3.000 euro: qualcuno “osa” attribuirle anche il ruolo di ereditiera dell’irragiungibile imprenditrice milanese, Chiara Ferragni