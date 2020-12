Un Posto al Sole 18 dicembre anticipazioni: notizia inattesa per Niko. Dopo il periodo difficile che ha vissuto il giovane Poggi, arrivano per lui delle importanti novità

Il piano di Roberto per affondare i Cantieri e la relazione tra Marina e Fabrizio sta andando a gonfie vele. Questo intoppo ha messo a dura prova il rapporto tra i due futuri sposi, tanto da portare Marina a dire al suo uomo che forse stanno correndo troppo e che la loro relazione deve rallentare. Tra l’altro, Marina ha chiesto aiuto a Roberto, e lui ora può realizzare l’affondo finale per appropriarsi nuovamente dei Cantieri. Deve stare però attento a non insospettire Marina.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di questa sera

Per Niko, intanto, è all’orizzonte una notizia inaspettata che gli arriverà direttamente ad Ugo. Sarà qualcosa di bello o di brutto? Dopo il periodo difficile che ha vissuto a causa della fine della sua relazione con Susanna, le cattive amicizie e il peggioramento del suo rapporto con il figlio Jimmy, ha bisogno proprio di qualcosa che lo risollevi. Ugo riuscirà ad aiutarlo?

Intanto Guido si convincono di aver trovato finalmente l’autore della lettera anonima, e insieme a Cerruti comincia a metterlo davvero sotto torchio.