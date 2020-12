Valentina Vignali divinamente sexy, intimo pink esplode d’eros – FOTO

Valentina Vignali più sexy che mai, l’intimo in pizzo rosa con le trasparenze crea un gioco d’eros impagabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali, da sempre ne abbiamo apprezzato l’autoironia e l’intelligenza ma stavolta quello che emerge in maniera preponderante è la sua sensualità. Valentina sa come essere sexy e lo fa con estrema naturalezza, proponendo sempre un qualcosa ad alto tasso di erotismo ma senza cadere nella volgarità. La foto che ha postato è davvero un’armonia di forme, una bellezza oggettiva che mette d’accordo tutti. Continuando questa proficua collaborazione con Victoria’s Secret, brand che tutte le donne conoscono e amano e che adesso è accessibile a tutti: il marchio ha creato infatti una linea anche per le donne comuni, formose e ugualmente belle e piacevoli. La Vignali è un incanto in questa foto: in primis, il suo completo rosa/lilla in pizzo è delizioso. Trasparente al punto giusto, questa lingerie è un connubio perfetto di sensualità e praticità evitando inutili fronzoli. L’intimo mette in risalto la figura super slanciata della Vignali. I capelli sciolti, una ciocca si poggia delicatamente sul viso coprendole di fatto metà viso. Valentina ammicca verso l’obiettivo e manda un bacio, il rossetto perfettamente in tinta con la lingerie. Meravigliosa.

Valentina Vignali confessa: “…Sono ancora sotto choc”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali ha dichiarato sui social di essere sotto choc…in effetti il video che la stessa ha postato lo mostra chiaramente. La cestista ha voluto condividere con i follower un momento per lei magico, l’auto dei suoi sogni. Un auto Mercedes tutta rosa: palloncini rosa e palla da basket rosa. La Vignali non perde occasione per fare canestro. Qualcuno ha criticato questa pink car: Spero per te che non vai girando in queste condizioni…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

E l’influencer non ha perso occasione per rispondere con garbo ma ad effetto: vado in giro come mi pare 😁.