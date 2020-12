Valentina Vignali anche in tenuta sportiva è una favola. Annuncia una sorpresa e il risultato è sbalorditivo

Valentina Vignali ci stupisce ogni giorno di più. Lei che oggi è una delle influencer più amate del mondo di Instagram con 2,3 milioni di follower non si ferma mai e sforna sempre qualcosa di nuovo e pazzesco.

Mille modi di sé che escono fuori tramite il suo profilo che non la rendono mai banale, con un risultato che non cambia: un incanto.

Sono in ultimo una grande soddisfazione per lei: essere la testimonial di Victoria’s Secret, il brand internazionale di lingerie super sexy che l’ha scelta come suo volto per la campagna italiana. Inutile dire che le sue foto in completini intimi sono una più sexy dell’altra e hanno fatto andare in tilt il web.

Una bella riconferma per la Vignali che dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2019 non si è mai più fermata. La popolarità della televisione l’ha portata in alto e oggi è una scheggia sui social.

Valentina Vignali, in rosa annuncia una novità

Il rosa le sta benissimo, un colore che le dona luce e radiosità. Parliamo di Valentina Vignali che nelle sue Instagram Stories si è mostrata in versione urban sporty annunciando che stava accadendo per lei qualcosa di speciale.

Una tuta super fashion in rosa chiaro con la maglia corta che lascia scoperta la pancia, polsini alle caviglie, scarpette bianche e nere, cardigan nero lungo in pelliccia che le scende sulle braccia mentre si specchia. Chignon alto, labbra rosso fuoco e musica dance ad alti livelli.

E annuncia una super grande novità. “Non sapete cosa sta per accadere” scrive stuzzicando la curiosità dei suoi follower. E poi più avanti mostra lo splendore.

Arrivata la sua auto nuova, rosa acceso, color barbie, tanti palloncini dello stesso colore e per lei anche un canestro. Cosa chiedere di più? La Vignali è felicissima e lo mostra in modo naturale a tutti i suoi fan.