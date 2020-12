Veronica Graf, bufera su Filippo Nardi: “Mi ha spinta ad abortire”

Filippo Nardi ancora nell’occhio del ciclone. Veronica Graf, ex concorrente del Gf 13, gli rivolge accuse pesanti: “Mi ha messa incinta e spinta ad abortire”

Non c’è pace per Filippo Nardi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il dj, ormai da diversi giorni, è il bersaglio preferito del pubblico, che non ha affatto gradito le volgari battute rivolte a Maria Teresa Ruta. I guai, per il “Conte” Nardi, non sono però affatto terminati. Veronica Graf, ex concorrente del Grande Fratello 13, ha fatto delle rivelazioni sconcertanti sul suo conto, che hanno lasciato gli utenti a bocca aperta. “Per colpa sua non voglio più avere niente a che fare con gli uomini“, ha rivelato l’ex gieffina.

Veronica Graf, le accuse a Filippo Nardi: “Mi ha messa incinta”

Veronica Graf, che ha incontrato Filippo Nardi nel 2018, non serba affatto un buon ricordo di lui. La 31enne, ex volto del Grande Fratello 13, è convinta del fatto che il “Conte” le abbia rovinato la vita. Stando alla sua versione dei fatti, l’uomo l’avrebbe addirittura messa incinta e spinta ad abortire.

Dopo un’uscita serale, tra i due sarebbe scoppiata la passione a bordo di un’auto. Veronica e Filippo, impazienti di raggiungere l’hotel, hanno quindi consumato un rapporto lungo la strada. La Graf, a questo proposito, rivela dei dettagli sconvolgenti: “Non avevamo precauzioni, Filippo mi disse che alla sua età era in grado di gestire la situazione“.

Tuttavia, l’avventura di una notte ha successivamente preso una piega inaspettata. Veronica, che ha scoperto di essere rimasta incinta, ha confidato il tutto a Filippo, il quale le avrebbe chiesto di “trovare una soluzione“. La Graf racconta infatti che il concorrente del Gf, già padre, le aveva comunicato l’impossibilità di mantenere un altro figlio.

“So di aver sbagliato ad abortire, darei la vita per poter tornare indietro e fare un’altra scelta“, chiosa l’ex gieffina, straziata dal ricordo. Da quel giorno, come da lei stessa affermato, nessun rapporto con Nardi, il quale le avrebbe letteralmente “rovinato la vita“.