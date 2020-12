WhatsApp Web, come chiamare e videochiamare su desktop

È cominciato il rilascio della funzionalità che permette di chiamare e videochiamare anche su desktop attraverso WhatsApp Web

Iniziata l’introduzione dell’attesa funzione che consente di chiamare e videochiamare su desktop tramite WhatsApp Web. Al momento, la distribuzione di questa feature riguarda solo le versioni beta per computer dell’app di messaggistica istantanea. Tuttavia sembra che sia davvero vicina la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate su PC e laptop allo stesso modo in cui avviene sugli iPhone e smartphone Android.

Si tratta di una funzionalità che aprirà le porte di WhatsApp anche in ambito lavorativo, ad esempio per riunioni e call aziendali. Un po’ di utenti già hanno visto arrivare questa possibilità, seppur in versione beta, su WhatsApp Desktop nonché nella versione web. Tuttavia le tempistiche, almeno per il momento, non sono note.

WhatsApp Web, avviare una telefonata e una videochiamata su desktop