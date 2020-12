A soli 42 anni si spegne Angela Vinci: la maestra aveva una grave malattia

E’ mancata Angela Vinci, una maestra del trevigiano. La donna aveva soli 42. Era affetta da una grave malattia.

Il suo luminoso sorriso si spegne a soli 42 anni. La maestra Angela Vinci non ce l’ha fatta a superare una grave malattia di cui era affetta da diverso tempo.

Due anni e mezzo sono stati gli anni di lotta per Angela. La maestra era una donna dal carattere determinato, energico e gioioso.

In lei c’era una grande voglia di vivere. Anche i suoi profondi occhi celesti sprigionavano questa vitalità.

Originaria di Bari, da una ventina di anni si era trasferita in Veneto. Era residente a Treviso, in via Paolo Veronese.

Nel 2007 si era sposata e aveva costruito una bellissima famiglia con cui si era trasferita nel quartiere di Santa Maria Maggiore.

Addio alla maestra di Treviso: Angela Vinci aveva insegnato in molte scuole della città

A soli 42 si è spenta per via di una grave malattia. Angela Vinci era una maestra elementare. Si era trasferita da Bari al Veneto molto giovane. A Treviso aveva intrapreso la carriera di insegnante nelle scuole elementari. Dal 2003 aveva insegnato presso istituti di Fiera e Olmi di San Biagio di Callalta per poi trasferirsi alle Stefanini di Treviso e poi al Masaccio situato in via Rota.

La giovane lascia il marito Mauro Giglione, un istruttore di karate, le due figlie Sofia e Carola, rispettivamente di 10 e 4 anni. La sorella Dora, i genitori, il nipote Giorgio, tutta la sua famiglia e tantissimi amici. E non da ultimi tutti i suoi studenti. Lo scorso mercoledì è stato celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio di Fiera.

Tanti i toccanti messaggi da parte di colleghi e amici in ricordo della giovane maestra. Parole per ricordare il sorriso di Angela spento dalla malattia per sempre.