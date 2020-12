Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 19 Dicembre

Accadde oggi. Il 19 Dicembre è il 353º giorno del calendario, quest’anno 354° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 19 Dicembre si festeggia San Anastasio de Massimi, 39º papa della Chiesa cattolica. Si celebra inoltre la Giornata delle Nazioni Unite per la cooperazione Sud-Sud per la promozione e l’attuazione della cooperazione tecnica tra i paesi in via di sviluppo.

Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 18 Dicembre

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da École Marengo (@ecolemarengo.eu)

Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 17 Dicembre

1793 – Napoleone Bonaparte sconfigge gli inglesi e diventa generale.

1842 – Gli Stati Uniti riconoscono l’indipendenza delle Hawaii

1861 – Nasce lo scrittore Italo Svevo

1915 – Georges Claudes ottiene il brevetto per la lampada al neon

1915 – Nasce la cantante Edith Piaf

1928 – Primo volo di un girocottero negli Stati Uniti

1935 – Vengono commercializzati gli slip (modello di abbigliamento intimo)

1963 – Zanzibar ottiene l’indipendenza dal Regno Unito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Frola 🇮🇹 (@michelefrola)

1966 – Nasce lo sciatore Alberto Tomba

1972 – L’Apollo 17, ultima missione dell’uomo sulla Luna, torna sulla Terra

1976 – I Beatles rifiutano un’offerta di 50 miliardi per tornare a suonare insieme in un concerto

1977 – Nasce la cantante Elisa Toffoli

1980 . Nasce l’attore Jake Gyllenhaal

1981 – Adozione dell’ attuale bandiera spagnola

1983 – Commercializzazione di un nuovo computer Apple, primo PC a disporre di un mouse e di un’innovativa interfaccia grafica

1994 – Nasce il cantante Michele Bravi

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcello Mastroianni Daily® 👑🎬 (@marcellomastroiannidaily)

1996 – Muore l’attore Marcello Mastroianni

1997 – Esce nelle sale il film Titanic

2012 – La Kodak fallisce

2016 – Un tir si scaglia su un mercatino di Natale a Berlino, provocando 12 morti e 48 feriti