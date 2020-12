Adriano Celetano, il film galeotto per l’amore segreto: il retroscena

Il cantante Adriano Celentano fu il protagonista di un amore segreto sul set di un film che segnò l’inizio degli anni ’80. Chi fu la fortunata?

Agli inizi degli anni ’80 il celebre cantate ed attore, Adriano Celentano, fu il protagonista di una pellicola che restò nel cuore di intere generazioni. Si tratta di un film che uscì nelle sale in prossimità delle festività natalizie. Realizzato da una coppia vincente del cinema di quegli anni, quella composta dal regista Franco Castellano e dallo sceneggiatore in arte Pipolo, fu un vero successo. A primeggiare nel ruolo di protagonisti saranno lo stesso cantante, al fianco di una giovane ed irresistibile Ornella Muti. Il film andrà in onda questa sera su Cine34, alle ore 22.55, ma scopriamo adesso cosa accadde tra i due al di là della cinepresa.

Adriano Celentano: “Innamorato Pazzo” oltre il set

Sul set di Innamorato Pazzo, palesemente sulle orme del grande classico Vacanze Romane, Adriano ed Ornella interpretano due personalità totalmente contrastanti. Cristina, la protagonista femminile della storia, decide di trasferirsi a Roma in cerca della sua autonomia. Sulla strada diretta verso la sua libertà incontra però un uomo, Barnaba, antiquato ed alquanto singolare, del quale poi si innamorerà inconsapevolmente.

Molti però non sanno che il sogno d’amore tra i due personaggi si sarebbe riversato però anche nella vita reale. Ed il cieco innamoramento, che li vede alle prese con una moltitudine di avventure per tutta la durata del film, diverrà un feeling più che terreno tra i due attori. Eppure, secondo le versioni ufficiali, all’epoca i due erano entrambi impegnati con i loro rispettivi partner. Al fianco di Ornella vi era un futuro sposo, Francesco Facchinetti, e di Adriano, la moglie Claudia Mori. Così passarono gli anni, e dopo aver sempre negato un legame che potesse andar oltre una forte amicizia, Adriano decise di farsi avanti.

La verità è venuta alla luce da poco, con Adriano che non ha sentito più il bisogno di nascondere l’accaduto, rivelando in un’intervista come la causa di una crisi con la moglie Claudia fosse proprio a causa di una storia d’amore con Ornella. L’attrice di tutta risposta all’inattesa rivelazione si è espressa in tal modo: “Era vero, ma sono rimasta colpita. Sarei stata felice di saperlo in anticipo. Però gli uomini sono fatti così.“