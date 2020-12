Alessandra Mussolini, il modo divertente per riunire la famiglia a Natale

In una recente intervista Alessandra Mussolini ha trovato un modo divertente e originale per riunire la famiglia a Natale pur restando lontani

Per le recenti restrizioni sul Natale del Governo per contrastare la pandemia da Coronavirus, Alessandra Mussolini sarà costretta, come tutti, a trascorrere le festività soltanto con il nucleo famigliare ristretto. In una recente intervista al settimanale “Di più”, la ex europarlamentare ha detto che starà insieme al marito Mauro Floriani e ai tre figli. Sua sorella passerà sicuramente da casa sua per una visita mentre la madre, Maria Scicolone, resterà a casa da sola. E a questo punto che entra in gioco l’inventiva della donna che ha trovato un modo divertente per trascorrere qualche ora con tutta la famiglia riunita ma a distanza. Insieme giocheranno alla videotombola: una versione 2.0 del famoso gioco partenopeo natalizio. Tramite videochiamata giocheranno tutti insieme con le cartelle e i numeretti per passare qualche ora divertendosi sentendo meno l’assenza dei propri cari.

LEGGI ANCHE -> Alessandra Mussolini e l’impossibile rapporto con Mauro Floriani

Alessandra Mussolini, i ricordi di infanzia e il rapporto con sua madre

LEGGI ANCHE -> Christian De Sica, lo schiaffo dal cognato Carlo Verdone: cos’è successo tra i due attori

Sempre durante l’intervista con il settimanale ‘Di più’, la Mussolini ha parlato del rapporto con sua madre, Maria Scicolone che ha definito un “pilastro”, un punto di riferimento forte per lei, su cui fare sempre affidamento in qualsiasi occasione, sia nei momenti bui che in quelli felici. La ex concorrente di “Ballando con le stelle” ha voluto ricordare, a pochi giorni da Natale, che le sue festività sono sempre sempre state motivo di riunioni famigliari: pranzi e cene in cui si riunivano tutti intorno a una bella tavola ricca di pietanze succulente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La Mussolini ha quindi ricordato le ore felici di quando era bambina trascorse insieme a sua madre, suo padre Romano Mussolini, sua sorella e sua zia Sophia Loren, la celebre attrice napoletana di rilievo internazionale.