Alessia Prete è devastante come il suo décolleté: che spettacolo-FOTO

La Prete bellissima con un abito che mostra il suo lato A incontenibile, lancia un messaggio di positività per le feste natalizie

L’influencer condivide uno scatto bellissimo e diffonde un messaggio di positività in occasione dell’arrivo delle feste natalizie. La bella Alessia Prete scrive: “Ciao amici, questo natale sarà sicuramente diverso da quelli che abbiamo passato fino ad adesso, mancheranno i parenti. La possibilità di uscire dopo la vigilia e passeggiare fra le luci della città..io cercherò ugualmente nel mio piccolo di fare tutto il possibile per renderlo ugualmente speciale”.

Alessia Prete bellissima al tramonto sul mare

L’influencer condivide una foto al tramonto sul mare di Genova, si trovava lì a causa del fidanzato ligure. Ha scattato anche una foto nei carruggi di Genova, i vicoli più belli. La storia con l’imprenditore genovese sembra andare a gonfie vele nonostante la distanza dovuta alla pandemia. In un’altro scatto a Genova che la ritrae da un monumento storico, scrive nella didascalia:”Le donne belle sono quelle felici”. Dunque l’influencer è molto felice in questo periodo. La Prete è molto seguita sui social, ha infatti 358 mila followers e dispensa i suoi consigli di make-up e su prodotti in generale, anche abbigliamento.

Appare molto brava nel settore make-up, i suoi lavori sono molto precisi e apprezzati dagli utenti. Oltretutto è una gran motivatrice per le donne, le invoglia ad amarsi e a sentirsi regine, come ha scritto in un post su Instagram:” L’idea è quella di una donna che sia regina. Sicura di sè, che si ama e si prende cura di se stessa, perché fondamentalmente è così: solo amando te stessa riuscirai ad amare e a dedicare più tempo al prossimo.

Perciò amatevi ragazze! Con le vostre forme, i vostri degni, prendetevi cura di voi, state in salute!”. Sicuramente un messaggio importante e molto positivo che ogni donna dovrebbe seguire, ognuna dovrebbe sentirsi bene prendendosi cura di sé, quindi brava Alessia!