Il conduttore televisivo Amadeus, ad un passo dal salire sul palco dell’Ariston nel 2021, ha deciso di mostrare pubblicamente la sua bellissima casa. L’accogliente dimora pare che sia stata frutto di idee e decisioni intraprese soprattutto dalla sua storica compagna e moglie dal lontano 2009, Giovanna Civitilli. Per quel che riguarda l’appartamento in questione, si tratta di un attico mozzafiato situato nel centro della città di Milano.

Amadeus e Giovanna: dalla “scossa” alle stelle

Dopo aver felicemente ceduto alle lusinghe della ballerina de L’Eredità ed averla sposata, Amadeus ha coronato al suo fianco il desiderio di una vita insieme, proiettandolo poi nella casa dei loro sogni. L’appartamento è situato nel cuore di Milano, in una zona residenziale e e puramente aristocratica. Giovanna, dopo aver fatto tesoro di un corso di interior design, ha deciso di provvedere alla scelta dell’arredamento.

In seguito all’invito nella loro casa, la prima cosa che si nota non senza meraviglia è proprio la vista. L’appartamento gode di un ampio salone dove una grande vetrata dona luminosità all’intera abitazione. Le tinte principali tendono ad una variante nera ed oro, mentre l’arredamento è molto minimale, volto probabilmente all’essenzialità. Il tocco di classe, però, risiede nella loro camera da letto, dove sembra di tornare indietro nel tempo grazie alle rifiniture in stile barocco. Eppure, nonostante la sua magnificenza pare ci sia qualcosa di insolito.

A spiazzare sono unicamente i commenti rivolti alla loro casa. Apparsi sul web in questi ultimi giorni. Alcuni la definiscono per l’appunto come “non raffinata”. Ecco alcuni esempio: ” Non mi piace per NULLA…. anche con tanti soldi trovo l’arredamento pacchiano e freddo”, oppure: “Regna il cattivo gusto, direi pacchiano! Se la tira da raffinata, ma visto l’arredo decisamente non lo è”.