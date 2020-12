Amadeus, la reazione drastica alle parole di Morgan

Amadeus pronto a fare qualcosa di forte nei confronti di Morgan. L’indiscrezione trapela in queste ore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Morgan anche quest’anno tiene banco sul palco dell’Ariston. Dopo l’evento dello scorso anno, il litigio con Bugo e la modifica del testo della canzone, quest’anno lo scontro è direttamente con il presentatore del Festival di Sanremo, Amadeus.

È noto ormai che i rapporti tra i due non sono affatto idilliaci. Ancora prima che Amadeus comunicasse i nomi dei Big in gara, Morgan aveva iniziato ad alimentare le polemiche. Aveva preannunciato la sua esclusione dalla kermesse canora tirando in ballo però anche Bugo. Aveva spiegato che se il suo ex compagno, fosse stato inserito in gara, sarebbe stato davvero un gesto riprovevole nei suoi confronti, un torto che nessuno mai gli aveva fatto.

Poi i messaggi che l’ex dei Bluvertigo aveva mandato al direttore artistico, pubblicati anche su Instagram con parole poco carine nei confronti di Amadeus.

Ora pare che il presentatore voglia andare oltre e ricorrere alle vie legali. È l’indiscrezione che sta trapelando in queste ore ma per il momento non c’è conferma da parte del diretto interessato. È Il Messaggero che ha lanciato questa indiscrezione spiegando che le offese sono state troppe nei suoi confronti.

LEGGI ANCHE –> Lutto nella musica, addio ad uno storico musicista: il dolore di Ruggeri

Amadeus e il Morgan gate: le promesse raccontate dal cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

LEGGI ANCHE –>Morte improvvisa della celebre star TV e DJ: in lutto il mondo dello spettacolo

Potremmo parlare di un Morgan gate quello che si sta consumando in queste ore in seno al Festival di Sanremo. E forse la querelle non si chiuderà nemmeno tanto a breve. Ricordiamoci che Bugo è tra i cantanti in gara e conoscendo Morgan di certo non rimarrà in silenzio, nonostante le sue parole siano state già tante e forti.

La Rai del resto ha già preso dei provvedimenti nei suoi confronti eliminandolo dalla giuria di Sanremo Giovani. Morgan aveva collaborato in questo periodo con Amadeus ma il trattamento che lui gli ha riservato, a suo dire, è indegno.

Incompetente, scorretto, falso solo alcuni degli aggettivi usati da Morgan nei confronti di Amadeus che a suo dire gli aveva promesso l’Ariston ma così non è stato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

“In estate Amadeus mi ha invitato ufficialmente a partecipare in gara a Sanremo. Io non volevo andarci, avrei preferito un ruolo da collaboratore nelle scelte artistiche” ha detto il cantante specificando che il direttore artistico lo aveva indirizzato verso la kermesse: “Tu devi andare in gara, sotto a lavorare”. Tutto il resto è storia ormai.