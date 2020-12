Amici 20, standing ovation memorabile per Samuele: cosa è successo

Amici 20, Samuele sconvolge il pubblico con un’esibizione magistrale. Pioggia di applausi in studio.

Le sfide di Amici 20 si fanno sempre più agguerrite. Mentre per la prima volta in molte edizioni tra tutti gli allievi sembra esserci un’inconsueta sintonia, i giudici si attaccano a vicenda per portare avanti i propri protetti. Pochi concorrenti, ad oggi, sembrano mettere d’accordo tutti. Tra questi c’è sicuramente Samuele, allievo di Veronica Peparini, ma molto apprezzato anche dalle altre due insegnanti di ballo.

Nell’ultima puntata del programma, andata in onda questo pomeriggio su Canale 5, al ballerino è stato chiesto di esibirsi in una coreografia che ha davvero emozionato il pubblico. Ecco cosa è successo.

Amici 20, l’intero studio in piedi per Samuele

Nell’ultima puntata di Amici, Samuele si è esibito in una splendida esibizione che gli è valsa la riconferma della maglia ed un 9 dalla sua insegnante Veronica Peparini. Al ballerino è stato poi chiesto quali fossero le sue tradizioni natalizie preferite. La domanda non era affatto casuale: Maria De Filippi ha infatti fatto portare un albero di Natale in studio, insieme ad un costume cucito su misura per il ballerino. Dopo un’iniziale esitazione, Samuele ha deciso di stare al gioco e si è esibito in una magistrale coreografia improvvisata a tema natalizio.

Uno scoscio di applausi ha riempito lo studio quando la musica è scemata e Samuele si è alzato in piedi per un inchino. La standing ovation che compagni e pubblico gli hanno riservato è stata tanto emozionante da coinvolgere l’intero gruppo dei giudici e persino Maria.