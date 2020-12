Antonella Elia rompe il silenzio su Pietro Delle Piane: “Ecco perché è finita”. La showgirl ha rivelato i motivi per cui la sua storia d’amore è finita dopo Temptation Island

Antonella Elia è una delle showgirl più famose del mondo dello spettacolo. Dopo diversi anni di assenza dalla televisione è tornata l’anno scorso sul nostro schermo quando ha partecipato al Grande Fratello Vip. Qui ha avuto modo di farsi conoscere per la donna con la forte personalità che abbiamo scoperto, e rivelò proprio in quel contesto di essere fidanzata da un anno con Pietro Delle Piane, un uomo più giovane di lei con cui condivideva una relazione che stava crescendo sempre di più.

Antonella Elia parla di Pietro Delle Piane a Verissimo: “Non ci tornerò mai più insieme”

Con l’uscita di Antonella dalla casa, la loro storia si è rafforzata sempre di più, ma è stata messa a dura prova quando hanno scelto di comune accordo di partecipare a Temptation Island, proprio poche settimane dopo aver annunciato il fidanzamento. In quel contesto Pietro ha detto delle cose sul conto di Antonella che per lei sono state davvero imperdonabili. Così ha deciso di mettere fine alla loro storia. A Verissimo ha rivelato: “Non tornerò mai con lui, anche se lo amo ancora. Lui è perfetto ma io in questi due anni ho cercato di cambiarlo in qualcosa che volevo io, e non va bene“.

Ha poi aggiunto: “Io ancora oggi sono felice di sapere che sta bene, mi informo perché voglio la sua felicità, ma lontano da me“.