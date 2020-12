Arisa e l’amore che ritorna: scoperta la nuova fiamma

Stavolta parlando d’amore dietro le quinte è il momento della cantate Arisa: scoperta l’identità della fiamma che ritorna.

La celebre cantante di origini genovesi Arisa sembra che stavolta abbia davvero ritrovato l’amore. La nuova fiamma tra lei ed il nuovo spasimante pare che sia nata dietro i riflettori, dimostrando come il suo principe azzurro non era poi così lontano dalla sua vita privata. La piacevole scoperta è stata appena resa pubblica attraverso il profilo Instagram del suo amato. I due si scambiano un bacio ed alcune tenerezze senza badare per una volta alla riservatezza. A parlare per loro in questo caso sarà stato di certo l’entusiasmo e la forte emozione per un grande ritorno alla vita di coppia.

Arisa ritrova l’amore al fianco di Andrea

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Di Carlo (@andreadicarlo)

Rivelato il grande amore ed al contempo l’identità del fortunato. Si tratta infatti dello stesso manager personale della cantante. Lo scatto pubblicato sui social network ritrae il manager ed autore Andrea Di Carlo al fianco della vincitrice della 56esima edizione del Festival di Sanremo. Arisa ed Andrea sono intenti a scambiarsi un delicatissimo bacio, probabilmente un attimo prima della partenza dall’Areoporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino.

La didascalia allo scatto mostra soltanto un semplice cuoricino rosso da parte di Andrea, che lascia intuire la bonarietà del gesto. I commenti da parte dei fan della cantante sono tutti volti ad incoraggiare questa nuova coppia che, al momento, sembra promettere molto per entrambi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Andrea è realmente il manager della sua amata e di altri personaggi di spicco, ma al contempo è anche un autore di successo. Nella sua carriera ha avuto modo di lavorare al fianco della conduttrice Serena Bartone, per la realizzazione di Oggi è un altro giorno, programma andato in onda su RaiUno.