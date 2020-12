Barbara D’Urso silurata dalle colleghe della Mediaset: “Ma come ti conci”

La regina della Mediaset, Barbara D’Urso è finita di nuovo nel mirino della critica. Questa volta tra gli haters protagonisti, ci sono le sue “colleghe”



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Sembrava che tutto fosse finito nel dimenticatoio e che Barbara D’Urso non doveva far fronte più alla crudeltà degli haters. Nonostante la sua fama di conduttrice prenda piega ogni giorno, sempre più, c’è puntualmente qualcuno che ha da ridire sulle manifestazioni di interesse della regina della tv. Che da sola è riuscita a prendersi l’intera scena del mondo Mediaset.

Accanto alle esperienze da conduttrice di “Live Non è la D’Urso”, “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”, i produttori scenografici le hanno affidato un nuovo compito. A breve la “Carmelita” partenopea riapparirà con la sua solita caratura da esperta di pettegolezzi, al timone di un reality show reinventato dall’azienda col nome di “Grande Fratello Nip”, rivolto ai non famosi.

Una nuova avventura nel segno di rumors e ciancie, alla quale potrà iscriversi chiunque avesse voglia di provare l’ardore di manifestare la propria visibilità in pubblico. Barbara sarà certamente pronta all’ennesima esperienza da “comandante”, accompagnata dalle solite critiche su trash e abbigliamento.

Barbara D’Urso e le immancabili accuse: la sua “potenza” mediatica attira anche i Vip nel calderone della critica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Pochi apprezzano l’evoluzione e la rivoluzione che la conduttrice della Mediaset, Barbara D’Urso ha apportato al piccolo schermo. Eppure ogni giorno che passa, sembra sempre più irragiungibile da un punto di vista professionale per i colleghi conduttori. A breve inizierà la sua quarta esperienza su Canale 5 e alla luce dell’ennesima promessa fatte dal cast aziendale, a qualche collega Vip ha destato parecchio disturbo.

Questa volta ad associarsi alle polemiche dei “classici” haters vi è stata Ilary Blasi e il suo “team” di ricercatori fashion style e moda. L’intervento della prossima conduttrice de “L’Isola dei Famosi” ha provocato una scintilla molto pericolosa in casa Mediaset.

Non lo ha fatto da sola bensì, servendosi dell’aiuto di “gente” del mestiere come Brigitte Valesh, il make-up artist, Claudio Noto e la sorella minore, amante della moda, Melody Blasi. L’unione fa la forza e in questo caso la “voce grossa”, nei riguardi della “Carmelita”, perenne oggetto di discussione, stavolta su come va “conciata” in tv.

Melody la tocca piano “devastando” stile e portamento di Barbara: “Una star con un look da si salvi chi può” o ancora “Ha indossato due piumini che utilizzava la nonna”. Poi l’intervento a freddo, come se non bastasse di Ilary, che coinvolge la platea del bersaglio facile. Il tutto invitando a debellare i ritratti “volgari” di Barbara dagli esempi per le ragazze in divenire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fashion (@fashion_or_trashion)

Ad oggi nessuna risposta della “Carmelita” D’Urso, che nonostante ciò continua a manifestare disinteresse all’argomento, cavalcando l’onda del successo mediatico