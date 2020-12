Belen Rodriguez, la dedica commovente su Instagram: “Ogni giorno di più”

La showgirl argentina, Belen Rodriguez celebra l’amore con il suo nuovo fidanzato: la dedica è di quelle super commoventi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

L’amore “bussa” alla porta della showgirl argentina, Belen Rodriguez, ormai ogni giorno in maniera sempre più insistente. La fotomodella sudamericana ha ritrovato lo spirito propositivo e il morale alle stelle di un tempo, quando sradicava dalla bocca di Stefano baci passionali e calienti.

Ora queste dimostrazioni d’affetto sorgono dalle parti del celebre hairstylist man, Antonio Spinalbese. Da quando i due si sono incontrati, non hanno smesso un attimo di surriscaldare i loro corpi, palesando amore da ogni angolo del loro corpo. L’artista professionsita dei “Coppola” milanesi ha abbandonato persino alcuni master di rinnovamento, pur di stare accanto a colei che per il momento rappresenta tutto, nella sua vita.

La coppia è stata “pizzicata” in più di una circostanza a scambiarsi vicendevolmente baci e abbracci di ogni tipo. Dalla balconata alla camera da letto, il passo è breve, ma gli addetti hanno deciso di soffermarsi sui particolari ‘amore più succulenti per fan e spettatori

Belen Rodriguez, dai fatti alle parole: dolcezza infinita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Che Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese si amino è un concetto ormai assodato. La loro passione sembra essere nata “100 anni fa”, quando si era soliti fare paragoni alle idolatrie mitologiche, tipiche del grande Dante Alighieri e la sua “divina” Beatrice, perennemente sul piedistallo.

Mai Belen aveva provato sensazioni del genere e questo spiega come da un momento all’altro, la sua vita sia cambiata in meglio. L’aver smaltito in tempi record tristezze e malinconie post De Martino è frutto di un sentimento certamente sincero. La ciliegina sulla torta “nunziale” della coppia è arrivata qualche ora fa graize al bell Antonio. Che ha deciso di rispolverare una foto che ritrae la coppia in un momento di privacy calorosa sul letto di casa e farne una vera e propria opera d’arte, tipica dei grandi scrittori di un tempo.

La dedica che spopola sul web è irta di parole dolcissime, provenienti dal profondo del cuore. “Tutto era iniziato per finta e convinto che questi momenti dovevano essere racchiusi solo nella mia mente”. Quasi tutto aggiungeremmo, perchè da quando Belen ha scattato la foto più glamour dall’inizio della loro relazione, ogni altra cosa appartiene all’altro e viceversa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Lo può confermare anche la showgirl in prima persona che commossa risponde così ai virgolettati al “miele” del suo amato Antonio: “Tu ogni giorno sei di più, di più, di più…”