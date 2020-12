Caterina Balivo, “Spelacchia vicino Spelacchio”. La FOTO dell’outfit invernale diverte molto i fan

La conduttrice Caterina Balivo ha condiviso alcune foto scattate durante il suo tour romano, la ritroviamo di fronte un simbolo molto conosciuto della città

La bella e brava Caterina Balivo in attesa che passi questo dicembre e si ricominci a parlare l’anno prossimo della sua avventura televisiva con il programma “Vieni da me”, di dà ad un piccolo tour per le vie della capitale. La ritroviamo davanti Spelacchio, l’abete che due anni fa a tanto fatto parlare per i suoi rami spogli e raggrinziti tanto fotografati dai romani e dai turisti.

Caterina condivide tre scatti proprio vicino a lui e scrive: “Spelacchio + Spelacchia = #Natale2020. Quest’anno sei bellissimo! 🤩💛PS: andate in stories, ho filmato tutto, così chi non vive a Roma può viaggiare con me verso Spelacchio 🥰”.

La conduttrice napoletana indossa un cappotto bianco sfrangiato chiuso ai polsi con due nastri rossi, si paragona a Spelacchio definendosi “Spelacchia” proprio per via del suo outfit molto appariscente e stravagante. I suoi fan di Instagram sembrano però aver apprezzato lo scatto e la premiano con commenti autentici e molto calorosi.

Caterina Balivo, in attesa della convocazione della Rai si dà ai reel su Instagram

La Balivo ha ottenuto un enorme successo con la conduzione di programmi come “Detto Fatto” e “Vieni da Me” ma al momento la Rai non le ha ancora confermato nessuna conduzione per il prossimo anno. Lei quindi passa le sue giornate in relax, allietando i suoi fan con scorribande per la città in monopattino oppure con momenti di vita vissuta nella sua famiglia.

Stamattina ci ha coinvolto mentre faceva colazione, occhi assonnati e capelli leggermente arruffati: “Colazione in solitaria, piccolo momento tutto per me prima di buttarmi a capofitto nella giornata che mi aspetta…ma prima scappo in farmacia!” Oltre a questo si diverte anche con reel molto spassosi che la vedono intenta a cambi look intriganti e di facile imitazione.

Nel mini video “Instagram Vs Reality” la troviamo infatti inizialmente indossare un pigiama grigio, camicetta e pantalone lungo in seta, poi d’improvviso solleva il letto a cassettone e la ritroviamo in abito lungo color rosa antico. I fan ancora una volta sono ammirati, 20mila like per lei.