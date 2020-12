Christian De Sica, lo schiaffo dal cognato Carlo Verdone: cos’è successo tra i due attori

Christian De Sica ha raccontato di aver preso uno schiaffo dal collega e cognato Carlo Verdone: scopriamo cos’è successo tra i due attori

Christian De Sica e Carlo Verdone oltre a essere due attori molto amati dal pubblico italiano sono anche molto amici e dal 1980 sono imparentati. Il figlio d’arte infatti quarant’anni fa ha sposato la sorella del regista romano, Silvia. All’epoca in cui si sono conosciuti lei aveva solo 14 anni e il loro amore è stato contrastato dalla famiglia di Verdone. I due attori erano anche amici al liceo e De Sica andava spesso a casa di Verdone per studiare. Una volta conosciuta la sorella, però, l’interesse per lo studio andò scemando a favore di quello per lei. Ma erano altri tempi e Carlo Verdone era molto geloso di sua sorella così una volta tra i due è volata qualche parola di troppo e non solo.

Christian De Sica racconta dell’alterco con Carlo Verdone

L’attore di “Viaggi di nozze” ha ammesso che l’interesse che Christian De Sica mostrava nei confronti di sua sorella all’inizio lo infastidiva non poco tanto da dargli uno schiaffo in un’occasione. De Sica invece ha raccontato di non ricordarsi di averle prese ma non dimentica che Carlo Verdone non vedeva di buon occhio il rapporto che si era istaurato con Silvia: “Ci siamo scontrati davanti casa mia – ha detto De Sica -. Lui dice che mi ha menato, ma in realtà ci sono state solo delle spinte. Ce l’aveva con me in maniera eccessiva per la mia frequentazione con la sorella”. Dopo quell’episodio, l’attore dei cinepanettoni si è presentato a casa dell’amata con un mazzo di fiori per dichiarare davanti a tutta la famiglia il suo amore e che le sue intenzioni erano vere e sincere.

Dopo quarant’anni Silvia Verdone e Christian De Sica sono più legati che mai e dal loro matrimonio sono nati due figli.