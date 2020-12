Cristiana Capotondi bellissima con i capelli anni ’80-FOTO

La Capotondi condivide una foto in cui appare bellissima con i capelli mossi in stile anni 1980 anno della sua nascita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana (@cristianacapotondi)

Anche l’attrice condivide il pensiero di tutti, e che sarà un natale diverso dagli altri. La Capotondi scrive infatti nella didascalia:”Sarà u natale diverso, questo natale 2020, ma ci sarà comunque un albero e qualche pensierino da scartare”. La Capotondi è testimonial della line di gioielli Pandora, e questa dedica l’ha fatta anche per questo.

LEGGI ANCHE>>>Alessia Prete è devastante come il suo décolleté: che spettacolo-FOTO

Cristiana Capotondi è il capo delegazione della nazionale A femminile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana (@cristianacapotondi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Walter Zenga e quel rapporto mai sbocciato con l’ex portiere della nazionale

La Capotondi nonostante l’anno terribile per tutti ha qualcosa per cui gioire, infatti è stata nominata il capo delegazione della nazionale femminile. Le sue parole sotto alla foto con la divisa sono state:”Mentre si avvicina la fine del 2020, faccio la lista delle cose belle di quest’anno così doloroso e disgraziato. Ecco, la mia cosa bella: avere l’onore di essere il capo delegazione della nazionale A femminile. E per voi, qual’è la vostra cosa bella di questo 2020?”. Questa domanda ha scatenato una serie di risposte anche molto toccanti, infatti c’è chi ha riposto:”Il ritorno di mio marito dall’ospedale a causa del covid..è tornato dalla sua famiglia”.

Altre risposte bellissime innescate dalla domanda dell’attrice sono state, “la nascita del mio primo nipotino”, “aver ricominciato a studiare e credere in me stessa”. Questo anno ci ha tolto tanto, ma la vita non si è fermata e nemmeno alcune gioie grandi per alcuni. La nascita di un figlio o un nipote, un cagnolino in casa, essersi riappropriati della propria vita.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana (@cristianacapotondi)

Perché se ci ha dato qualcosa questo tempo rinchiusi in casa, è stata sicuramente la possibilità di pensare e riflettere sulle priorità della nostra vita e chiederci se siamo felici. Questo ha dato la spinta a molti di cambiare qualcosa o di iniziare qualcosa di nuovo e dedicarsi alle cose che prima quando non ci fermavamo un’attimo, non potevano fare. Quindi grazie Cristiana per aver posto questa domanda!