Cristiano Malgioglio abbandona la casa del GF Vip: motivo clamoroso. Il cantante è stato il meno salvato dal pubblico con grande sorpresa di Alfonso Signorini e dei conduttori

Cristiano Malgioglio è l’eliminato di questa puntata del Grande Fratello Vip. Era entrato nella casa qualche settimana fa per portare gioia e spensieratezza, ma nella casa ha cominciato a perdere consensi quando è andato contro molti personaggi e ha detto cose che non sono piaciute al web, che hanno chiesto a gran voce di non votarlo per questa nomination. Nessuno però si aspettava questa eliminazione che è stata inaspettata e che ha fatto gioire il mondo del web.

Cristiano Malgioglio è l’eliminato della serata al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini e Pupo hanno rimproverato i ragazzi, dispiaciuti dall’uscita di Cristiano. Entrambi li hanno avvertiti di stare attenti quando fanno le nomination perché è così che si mandano le persone fuori dalla casa. Un gesto che non è stato molto apprezzato dai telespettatori che l’hanno reputato una mancanza di rispetto per gli altri concorrenti che erano al televoto con lui e che si sono salvati.

I ragazzi hanno provato a chiedere di lasciare Cristiano nella casa almeno per Natale, come ospite, ma non è stato possibile. Cristiano è tornato in studio e si è accomodato tra i concorrenti eliminati.