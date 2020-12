Un insegnante è stato sorpreso dai suoi alunni mentre guardava un film porno durante una lezione online.

Le indagini investigative sono aperte e i funzionari della Florida stanno interrogando un docente a causa della sua errata condotta durante una lezione in classe a distanza. L’uomo sarebbe stato sorpreso guardare un video pornografico mentre stava spiegando la sua materia ai suoi studenti. L’evento è accaduto lo scorso venerdì, 11 dicembre. Secondo una dichiarazione del distretto scolastico della contea di Broward al Miami Herald, i detective si sono immediatamente mobilitati per fare luce sull’incidente. L’insegnante è Michael Braseke, 53 anni, un docente di scienze sociali presso la Sourth Broward High School. Elijah Ruby, il quale ha pubblicato il filmato su Twitter il lunedì seguente, ha confessato al notiziario di esser stato contattato da un funzionario delle risorse scolastiche il giorno successivo. A seguire il video pubblicato sulla piattaforma online.

Elijah Ruby ha riferito alla stampa di esser stato contattato da un funzionario delle risorse scolastiche per sapere l’origine del file pubblicato online. Secondo quanto riporta il Sun-Sentinel della Florida del Sud, l’incidente è avvenuto mentre Braeseke stava tenendo il suo abituale corso virtuale, denominato “Global Perspectives & Research”. Il docente ha iniziato a lavorare nella struttura scolastica a partire dall’agosto del 2000. Tuttavia, il Sentinel ha riferito che ultimamente le sue lezioni sono state sospese questa settimana per il normale svolgimento degli esami di metà trimestre. Nei due video pubblicati sui social media, si vede Michael intento a guardare in basso mentre una donna geme in sottofondo.

South Broward high school teacher Mr Micheal Braseke watches pornography in class. This teacher is a known pervert who has made inappropriate advances toward students in the past. @SBHSPrincipal How can you let this happen ? pic.twitter.com/gNoly72xcu

