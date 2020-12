Due gravi incidenti stradali in Veneto, diversi i feriti. Morta anche una ragazza di 27 anni

Nelle ultime ore in Veneto sono avvenuti due gravi incidenti d’auto, il primo a Concordia Sagittaria ed il secondo a Padova, morta un 27enne

Bilancio tragico oggi sulle strade del Veneto, la stampa locale parla di due gravi incidenti automobilistici a Concordia Sagittaria e nel Padovano. Diversi i feriti coinvolti mentre il bilancio indica, per ora di una ragazza di 27anni deceduta sul colpo.

Alle 19 sull’autostrada A13 Bologna-Padova e Padova est (in A4) in direzione Milano coinvolti 5 veicoli in un grave tamponamento, l’incidente nello svincolo che collega Padova Est e Padova zona industriale.

Poche le informazioni fatte trapelare finora, il numero esatto dei feriti non è certo mentre si sa che è morta una ragazza di 27 anni residente nel quartiere padovano dell’Arcella ma di cui non sono state rese note le generalità. La polizia ha chiuso in queste ore la viabilità che porta a Noventa Padovana, sul posto ci sono ancora sanitari del Suem e i Vigili del Fuoco.

Il secondo incidente a Concordia Sagittaria nel veneziano

È di 4 feriti il bilancio del secondo incidente avvenuto alle 14.30 di oggi in Veneto. L’impatto a Sindacale nell’incrocio di via Canalon, a pochi passi dal ponte sul canale Cavanella. Secondo le prime ricostruzioni una macchina non ha rispettato lo stop a terra ed è piombata su un’altra che viaggiava sulla Triestina Bassa, volando sulla scarpata a margine della strada.

Nell’impatto coinvolte una Mercedes, sulla quale viaggiava una coppia di 70enni di Azzano Decimo ed una Nissan sulla quale c’era una coppia di 35enni di Codroipo in provincia di Udine.

Nell’incidente la donna 35enne ha riportato maggiori ferite ed è stata portata d’urgenza all’ospedale di Portogruaro, gli altri tre non sono in pericolo di vita. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Portogruaro, sul posto sono intervenuti con l’autogru i Vigili del Fuoco di Mestre e Portogruaro.