Elisa Isoardi sexy in cucina ti spiega come si cucinano gli ossibuchi – VIDEO

L’ex “stella” di Ballando e conduttrice de La “Prova del Cuoco”, Elisa Isoardi spiega ai follower di Instagram come si prepara l’ossobuco

Il successo a “Ballando Con Le Stelle” per Elisa Isoardi è stato un sorriso a metà, dopo aver agguantato la finale in extremis. Oggi la vediamo certamente più rilassata e davanti ai fornelli, una passione mai tramontata, nonostante il congedo a “La Prova del Cuoco”.

Durante la kermesse sul grande palcoscenico della Rai, Elisa ha rimediato diversi infortuni, insieme al compagno di viaggio, Raimondo Todaro. Sul loro cammino, però, gli ostacoli non hanno impedito la partecipazione alla finale del programma, ma è proprio in questa occasione unica e irripetibile che la coppia sfoga la propria rabbia, per il mancato rinconoscimento e i sacrifici per arrivare al successo.

Messo alle spalle il capitolo “Ballando”, Elisa rispolvera un pò del suo passato, quando assisteva meravigliata alle performances dei cuochi più prestigiosi d’Italia. Ora ci prova lei, ottenendo un risultato strabiliante

Elisa Isoardi, una ricetta prelibata, pronta in 5 minuti!

Tutti gli appassionati e i telespettatori immaginavano una Elisa Isoardi con un futuro da protagonista ballerina. Una previsione purtroppo rinnegata dal destino, che sembra invece riavvicinarla a ciò che in passato l’ha resa grande.

L’ex conduttrice de “La Prova del Cuoco” si cimenta in una nuova avventura da cucina. I follower sono rimasti allibiti di fronte alle qualità innate di Elisa, alle prese con i fornelli. Il menù della giornata propone un piatto prelibato: l’ossobuco milanese.

Attraverso una diretta Instagram, Elisa rende più effervescente l’atmosfera natalizia spiegando a tutti come preparare l’ossobuco in soli 5 minuti. Questa pietanza è possibile gustarla in tutta la sua prelibatezza, accompagnata dal riso allo zafferano: in questo caso necessitiamo del solo midollo.

Tutto inizia dal soffritto, preparato con cipolla, carote e sedano da rosolare in padella, mentre gli ossobuchi cuociono, accompagnati da una “spruzzata” di brodo vegetale. Dopo circa due ore di attesa per la cottura, tra un controllo e l’altro e l’aggiunta di brodo per guadagnare sapore, il nostro piatto del giorno è pronto per essere consumato.

Scommettiamo che a fine cottura avrete il “languorino” di Ambrogio? In realtà lo speriamo fortemente, altrimenti la sorridente e sexy Elisa potrebbe dispiacersi. Chissà se questa performance ai fornelli sarà un assist per il grande ritorno alla Rai e alle sue “vecchie” abitudini?