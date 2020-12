L’affascinante conduttrice televisiva, ex modella italiana, attrice ed ormai ex concorrente del Gf Vip posta un selfie ed è subito virale.

Nella foto la vediamo splendida e sorridente, con la sua semplicità grazie alla quale riesce sempre a distinguersi e a farsi amare.

Il post è stato pubblicato da qualche ora e già ha superato i 78.000 mi piace, con un’esplosione di commenti positivi, tra cui quello della meravigliosa Antonella Fiordelisi, che le scrive: “Bellissima!!!!!”.

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci uno schianto di prima mattina con un abito da capogiro-FOTO

Un po’ di Elisabetta…

L’incantevole Elisabetta Gregoraci è conosciuta per i molteplici film e per le fiction in cui ha recitato, per il libro Mamma Elisabetta racconta: “Favole, ricordi e piccole ricette d’amore” che ha scritto, per i programmi televisivi a cui ha partecipato e ancora per la sua presenza nel videoclip della canzone “Sei tu l’immenso amore mio” di Umberto Tozzi e, infine, per essere stata una concorrente molto amata di quest’ultima edizione del Grande Fratello.

Durante il reality Elisabetta è stata molto discussa, tanto amata e tanto odiata, ma sicuramente si sarà portata a casa un enorme bagaglio di esperienze uniche ed irripetibili, con la consapevolezza di non essere di certo passata inosservata!

La sensuale showgirl può inoltre aggiungere “influencer” alla sua lista di ruoli nello spettacolo, in quanto è riuscita a conquistare anche il web, contando più di 1,5 milioni followers.