Emily Ratajkowski mamma bella e provocante, che giochi con il cucchiaio

La bellissima influencer e modella Emily Ratajkowski è un incanto ed è molto sensuale, gioca con il cucchiaio a tavola

Emily bellissima e sensuale come sempre, a tavola con il cucchiaino in mano gioca con la bocca. La bella modella è incinta ed è al settimo cielo, anche suo marito. Nonostante la gravidanza, l’influencer continua a pubblicare post ammiccanti e provocanti. D’altronde è bella più che mai, la gravidanza l’ha resa ancora più incantevole. Sarà una mamma amorevole e lascerà che suo figlio o figlia cresca come vuole.

Emily Ratajkowski e il messaggio di libertà su suo figlio o figlia

L’influencer quando ha annunciato la sua gravidanza, ha rivelato che quando tutti chiedono a lei e suo marito il sesso del bambino loro rispondono che non lo sanno e non lo sapranno fino a 18 anni. Il senso di questa frase risiede nel fatto che loro accettano qualunque orientamento sessuale di loro figlio che lo deciderà quando sarà grande, e poi glielo farà sapere.

Perché un individuo può nascere in un modo ma crescendo può rendersi conto di sentirsi in un’altro. Loro vogliono che la loro creatura si senta libera di esprimersi in piena libertà e come meglio creda. Un messaggio davvero sorprendente ma che fa riflettere e da l’esempio a tutti. Perché un figlio è un figlio a prescindere da cosa deciderà di essere da grande sia sul lavoro che nella vita privata.

Ad oggi che la libertà di esporsi come meglio si crede è più accettata, Emily sente il bisogno di comunicare ancora una volta quanto è importante. Se tutti fossero come Emily e suo marito, non esisterebbero lotte oppure l’odio e la non accettazione. Loro due sono un grande esempio per tutti oggi, e il loro messaggio speriamo arrivi a tutti.