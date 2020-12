Eva Henger: “Sarò letteralmente la vostra bambola”. Uno spettacolo – FOTO

Eva Henger. La stupenda attrice ungherese, sempre molto attiva su Instagram, ci regala uno scatto in cui viene trasformata in una bambola

Periodo sereno per Eva Henger; nonostante questo 2020 sia stato per tutti impetuoso, lei si gode una nuova popolarità sul web. Superato 1 milione di follower, pubblica spesso scatti che la ritraggono in magnifica forma.

Il compagno delle sue avventure è il marito, Massimiliano Caroletti. Eva ha sposato il famoso produttore nel 2013, dopo la morte del primo marito, Riccardo Schicchi, anche se sono legati dal 2005. Un grande amore, quindi, da cui è nata una bambina, la piccola Jennifer.

Con Schicchi, invece, Eva aveva già due figli: Mercedesz (anche lei fantastica modella) e Riccardino.

Caroletti e la Henger sono più uniti che mai. Insieme hanno sempre fronteggiato scandali, dicerie e gossip che li hanno coinvolti attraverso gli anni. Mai un cedimento o un ripensamento. A mezzo social network o tramite ospitate durante trasmissioni televisive, a turno, si sono sempre difesi davanti a tutti.

Il produttore va sicuramente fiero di sua moglie, Eva Henger. E’ lui il principale autore degli scatti mozzafiato che la donna condivide con i suoi ammiratori sul suo profilo Instagram.

Eva Henger diventa una bambola collezionabile

Stanno spopolando, soprattutto fra i giovanissimi, le bambole collezionabili Funko Pop. Sono statuine tutte uguali, stilizzate che, tramite caratteristiche iconiche e specifiche, si trasformano nei propri personaggi preferiti.

Non esiste fiera del fumetto in cui non vengano vendute. Ce ne sono raffiguranti la regina Elisabetta, Freddie Mercury, protagonisti di serie tv come Game of Thrones o la Casa di Carta, ce ne sono di Star Wars, Harry Potter o di personaggi storici come Einstein; migliaia di bamboline su film, cartoni animati, libri, fumetti, programmi televisivi.

Adesso potrete avere anche quella della bellissima Eva Henger che commenta così l’uscita: “No va beh, questa bambola mi piace tantissimo. Jennifer (la figlia) mi ha detto che anche meglio di me perché non avendo la bocca parlerà molto meno”.