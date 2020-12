Federica Pacela, lato B esplosivo: uno spettacolo, pioggia di likes – FOTO

Federica Pacela, lato B esplosivo: uno spettacolo, pioggia di likes. L’influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Federica Pacela è una famosa influencer piemontese, nota per aver preso parte come concorrente al programma “Ex on the beach” che va in onda su MTV e condotto da Elettra Lamborghini. Nata a Biella il 25 agosto del 1986, si è sempre dichiarata molto legata alla sua famiglia, anche se a soli 20 anni ha lasciato tutti per volare a Tenerife e trasferirsi lì. Da giovane ha frequentato gli studi presso un istituto tecnico, per poi intraprendere il percorso della bellezza e diventare una make-up artist.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

Federica Pacela, che spettacolo mozzafiato l’ultimo scatto sul suo profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Federica ha sempre saputo che questa non sarebbe stata la sua carriera, infatti uno dei suoi sogni era quello di lavorare nel mondo dello spettacolo e dei social. E ce l’ha fatta! Proprio sul lato lavorativo, nel mondo dello spettacolo, possiamo dire che Federica si dedichi al mondo dell’influencing postando foto bollenti sul suo profilo che fanno impazzire i suoi numerosi followers.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Federica tempo fa è stata impegnata in una storia con Yuri Rambaldi, un famoso spogliarellista ed ex concorrente dell’Isola Dei Famosi. La loro storia è finita quando lui ha ammesso di averla tradita.