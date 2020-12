Filippo Nardi e il messaggio dopo la squalifica dal GF Vip: è polemica sul web. Dopo una sola settimana è stato buttato fuori dalla casa per aver detto delle frasi pesanti nei confronti di alcune donne

Filippo Nardi è stato squalificato ieri dalla casa del Grande Fratello Vip. Ha battuto il record di 13 giorni nella casa fatti 20 anni fa uscendo dopo una sola settimana, per aver rivolto delle frasi pesanti ad alcune donne nella casa, in particolar modo a Maria Teresa Ruta. Quando ieri gli è stata comunicata la squalifica, la reazione al web non è piaciuta un granché: ha chiesto scusa ma ha continuato a non comprendere la gravità di quanto detto e questo ha inorridito le persone sui social.

Filippo Nardi rompe il silenzio sulla sua squalifica: “La mia ironia è borderline”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Nardi (@filipponardiofficial)

Tornato su Instagram, Filippo ha scritto un messaggio. “Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase che ha offeso la sensibilità pubblica, la mia ironia è sempre stata borderline e accetto di aver esagerato in alcuni momenti. Peccato, mi stavo divertendo molto. Buon Natale a tutti”. Pioggia di risposte a questo messaggio, tutti ci hanno tenuto a precisare che certe frasi non possono essere definite semplicemente ironiche.

Dopo aver pubblicato questo messaggio, ha cominciato a condividere i messaggi dei suoi amici. E anche di qualche fan che ha provato a giustificarlo dicendogli che le sue frasi non sono state affatto offensive.