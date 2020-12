Francesca Ferragni versione sexy zia cerca di oscurare Chiara- FOTO

Francesca Ferragni sorprende su Instagram con il suo look, vestitino cortissimo e gambe tutte di fuori, uno spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Francesca Ferragni torna su Instagram più bella che mai. La sorella maggiore di Chiara, che non ha seguito la strada delle sorelle, prima dell’influencer numero uno al mondo e poi della più piccola Valentina, è comunque seguita da tantissimi follower.

Ben 1,1 milioni di utenti hanno scelto di mettere un like sul suo profilo sul quale la professionista appare sempre molto bella, decisa e a tratti, perché no, anche sensuale. Bionda come le sue due sorelle ed un fisico longilineo, lei ha deciso di intraprendere la carriera negli studi odontoiatrici come papà Marco, rinomato dentista.

Anche Francesca, però, non disdegna qualche battuta da influencer con prodotti di moda e di bellezza che sponsorizza con classe. Tutto a gonfie vele per la bella dentista, anche dal punto di vista della vita privata. È legata da molto tempo a Riccardo Nicoletta, musicista di una band rock di Milano.

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni, scollatura profonda: toglie il fiato, si vede tutto FOTO

Francesca Ferragni, vestitino leopardato cortissimo e gambe fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

LEGGI ANCHE –> Francesca Ferragni condivide una foto di famiglia, manca qualcuno però-FOTO

Spesso si parla di una vera “guerra” tra sorelle Ferragni, tra chi possa avere una volta per tutte lo scettro della vittoria. Tutte e tre bellissime e molto seguite, è inutile dire che Francesca e Valentina, restano di certo sotto l’ala protettiva di Chiara, numero uno indiscussa al mondo in fatto di influenze. Una sfida a suon di battute di eleganza, charme e classe che a loro non manca mai, questo è indubbio.

Ma la guerra è solo figurativa ovviamente. Le tre sorelle sono affiatatissime e non si mollano un attimo. Tutte pazze per il piccolo Leone e la sorellina che arriverà a breve.

E proprio nelle vesti di zia, super sexy, si presenta Francesca. Una zia molto intrigante, che si mostra seduta alla poltrona con un vestitino leopardato cortissimo che lascia scoperte tutte le gambe. Addosso collant neri velati, stivaletti neri di pelle ed una scollatura che lascia intravedere le sue forme.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

“Zia Assunta modalità on” scrive a corredo della foto taggando il brand della sorella Chiara per spiegare come l’abito che indossa sia frutto della Ferragni imprenditrice.