Francesca Michielin ha condiviso una fotografia incantevole sui social network: la cantante mette in mostra tutta la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Francesca Michielin è una cantautrice molto amata e apprezzata. La nativa di Bassano del Grappa raggiunse la popolarità nel 2011 dopo la vittoria del talent ‘X Factor’. Nella sua grandiosa carriera, la classe 1995 ha vinto diversi premi e si è classificata al secondo posto al Festival di Sanremo nel 2016. Francesca ha un grosso seguito anche sui social: il suo account Instagram vanta 662mila follower.

La Michielin ama condividere scatti per mettere in mostra il suo fascino e la sua bellezza. La 25enne, poco fa, ha messo in rete una fotografia davvero magnifica.

Francesca Michielin, primo piano incantevole: che bellezza

Francesca, poco fa, ha postato una fotografia bellissima. La cantautrice sta mettendo gli orecchini e ha la testa girata dolcemente. Il suo viso è di una bellezza stupefacente mentre il suo sorriso è luminoso e raggiante.

Il post ha già raccolto 30mila cuoricini e numerosi commenti. Gli utenti stanno rilasciando tantissime parole di apprezzamento. La ragazza ha scritto un messaggio molto profondo nella didascalia. “Credo che quest’anno mi abbia fatto capire quanto sia importante stare vicino alla musica, anche quando diventa tutto buio. Fare musica è un atto d’amore. È un privilegio. Grazie per l’amore che mi state regalando in queste ore, lo ricambierò cantando ancora più forte”, si legge. Qualche ora fa i fan hanno scoperto che la nativa di Bassano del Grappa parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo insieme a Fedez. I due torneranno quindi a lavorare insieme.

Francesca Michielin ha ovviamente commentato la splendida notizia, taggando l’amico Fedez e svelando le sue emozioni per il ritorno all’Ariston.