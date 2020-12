Funghi alle unghie, curarli con rimedi naturali: ecco come

Per curare in modo naturale i funghi delle unghie esistono diversi metodi. Questo fastidioso problema che colpisce molte persone può essere così risolto in tempi rapidi.

I funghi alle unghie colpiscono molti individui. Spesso non è semplice risolvere questa patologia che interessa più le unghie dei piedi rispetto a quelle delle mani.



Denominata anche micosi, l’infezione da funghi può essere contrastata con una serie di accortezze.

In primo luogo è molto importante mantenere asciutta l’area colpita dalla micosi. Infatti l’umidità favorisce la proliferazione dei funghi.

Gli ambienti caldi e umidi favoriscono le condizioni ideali per l’insorgere delle infezioni. E’ pertanto molto importante evitare di camminare scalzi in luoghi come piscina, doccia e palestra.

Inoltre in questi casi le unghie potrebbero indebolirsi, perdere colore e desquamarsi. Inoltre è molto importante curare l’igiene e in particolare per i piedi effettuare lavaggi con sola acqua, aggiungendo sale grosso. E rimanendo in tema piedi, altro aspetto fondamentale è quello riguardante le scarpe. Bandire calzature troppo strette che potrebbero ostacolare la giusta ventilazione dei piedi.

Spesso per curare le unghie colpite da queste infezioni vengono prescritti farmaci specifici. Il loro obiettivo è proprio quello di debellare la micosi. Per velocizzare la guarigione, a tutto questo si possono associare svariati rimedi naturali e casalinghi.

Rimedi naturali e casalinghi per curare i funghi alle unghie

Per curare i funghi delle unghie si possono ricorrere a rimedi naturali. Tra questi l’applicazione di oli essenziali, come il tea tree oil e quello di lavanda che possiedono proprietà curative.

Esistono poi rimedi casalinghi per debellare i funghi delle unghie. Tra questi vi è uno specifico trattamento dai risultati immediati.

Gli ingredienti per crearlo sono: acqua ossigenata, alcol etilico a 90° e aceto bianco.

Si procede con il mescolare l’acqua ossigenata e l’alcol in due parti uguali all’interno di un recipiente di vetro. Di seguito si aggiunge una piccola quantità di aceto bianco per evitare l’evaporazione dell’alcol.

Dopo avere lavato bene la zona colpita dalla micosi e una volta asciugata bene, si può passare all’applicazione della soluzione. Si dovrà immergere un batuffolo di cotone nel rimedio per poi applicarlo sulle unghie. L’applicazione dovrà essere ripetuta per due volte al giorno. Questo favorirà e accelererà la guarigione della micosi.