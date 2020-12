Giulia De Lellis, abito corto e gambe mozzafiato: record di likes. L’influencer ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Sembra una vita da quando sentiamo il suo nome in giro, ma sono passati solo cinque anni dal suo esordio a Uomini e Donne. Scese le scale per corteggiare il tronista veronese Andrea Damante, che aveva cominciato il suo percorso già da un po’. Quando la vide arrivare non ci fu più gara: fu inevitabile sceglierla e portarla a casa, diventando con lei una delle coppie più amate di sempre del programma.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

Giulia De Lellis, che spettacolo nell’ultimo post su Instagram: toglie il fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

La loro storia è stata definita una favola moderna, e lei per un po’ stata considerata “la fidanzatina d’Italia“, soprattutto quando è arrivata al Grande Fratello Vip dove ha avuto l’occasione di farsi conoscere anche da quella fetta di pubblico che non l’aveva seguita al programma di Maria De Filippi. Da allora la sua carriera è davvero decollata, su Instagram è diventata sempre più seguita e ha conquistato il cuore di tantissime persone. Hanno continuato a seguirla anche quando la sua storia con Andrea è finita: una dura batosta per Giulia, che ha fatto davvero fatica a rinunciare a colui che reputava l’amore della sua vita.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La loro storia è terminata ufficialmente alla fine dell’estate, dopo l’ennesimo ritorno di fiamma durato qualche mese. Ad oggi lei ha ritrovato la serenità con Carlo Berretta, che ha conosciuto quest’estate mentre era con Andrea.