Jasmine Carrisi, scollata e sexy, chissà cosa pensa Al Bano – FOTO

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi propone un outfit rosso fuoco e leopardato per la grade occasione: da brividi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Dopo il primo ingresso tra i big del mondo dello spettacolo a Jasmine Carrisi ormai non le tremano più le gambe, in quanto ha acquisito una certa dimistichezza con il ruolo che le ha affidato la Rai. Lo sa bene, papà Al Bano, leader e insegnante della prima occasione in cui la figlia avuta da Loredana Lecciso si misura con qualcosa di più grande della sua gamba.

Dopo l’ultima puntata di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti è apparsa sullo schermo Antonella Clerici, l’ereditaria degli show serali sulla Rai. Sull’onda di The Voice Italy, l’ex amante della cucina annuncia l’inizio di “The Voice Senior”, a partire dalla settimana successiva

Tra gli ospiti del parterre, tante sorprese, da Gigi D’Alessio a Clementino, fino a Jasmine Carrisi, accompagnata dal padre. Al Bano, rinunciando a Sanremo, ha deciso di avviarsi verso un ruolo di insegnante della vita e del lavoro per la figlia, nonostante le polemiche di lungo corso

Jasmine Carrisi, bellezza giovanile tra i grandi: sembra essersi evoluta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Tante le frasi “fuori luogo” per la figlia del più noto cantautore lirico, conosciuto in Italia e a Sanremo. La Rai ha affidato con onore le “chiavi” di un progetto complicato a Jasmine Carrisi, coadiuvata da Al Bano, che pur di starle vicino ha persino rinunciato a Sanremo.

Finora a “The Voice Senior”, con Jasmine protagonista sul parterre dei giudici è filato tutto liscio, dimostrando carattere e il carisma di una veterana del mestiere. La traduzione del suo spirito da predestinata a raccogliere le redini dell’inorgoglito papà, la si può evincere su Instagram. Dove spende la maggior parte del tempo libero, facendo un remake delle puntate trascorse in Rai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Nell’ultima foto, Jasmine ha proposto un outfit rosso leopardato alla base di un hair style biondo e seducente. In evidenza, una scollatura top e sexy, che rivela, in parte, un segreto che potrebbe infastidire papà Al Bano.