Il Natale è sempre più vicino. Quale occasione migliore per scrivere una bellissima lettera di Natale fai da te. Ecco alcuni consigli su dove cominciare per far emozionare le persone care.

Tra poco viene Natale e non c’è niente di più bello che regalare qualcosa alle persone care, magari accompagnato ad una lettera fai da te. Un modo per tornare ai vecchi tempo quando i genitori o, ancora di più, i nostri nonni usavano un foglio e una penna per esprimere i loro sentimenti.

Quando non esistevano computer e tablet, ci si armava di penna e si scrivevano poesie, appunti, frasi e bigliettini di auguri per i propri cari. Adesso queste usanze si sono perse, ma le feste natalizie possono essere l’occasione giusta per riscoprire le buone abitudini. Cogliete l’occasione per esprimere tutto il vostro affetto in una lettera, magari realizzanzo anche una belllissima busta da lettere.

Cosa scrivere all’interno della lettera?

Scrivere una lettera è stato sempre un modo per dire alle persone care “ti penso nonostante la lontananza”, ma tuttavia col tempo questo rito con la sua magia sta pian piano scomparendo. Il Natale, dunque, è proprio l’occasione giusta per riprendere carta e penna e rispolverare quelle vecchie e sane abitudini piene di magia.

Scrivete tutti una lettera ai vostri cari. Per molti di voi sarà anche l’occasione per ritornare bambini magari pensando proprio a quella magia che provavano i vostri genitori oppure i vostri nonni nello scrivere i loro pensieri alle persone amate o importanti nella loro vita.

Scrivete tutto quello che provate oppure le vostre intenzioni per migliorarvi. Scrivete una lettera ricca di sentimento che possa far emozionare chi la legge e rendere il Natale ancora più speciale e particolarmente sentito!

Come realizzare una busta da lettere

In poche e semplici mosse, potete realizzare delle buste da lettera piene di creatività.

Procuratevi un foglio di carta decorato a tema natalizio, una busta da lettera, delle forbici con una matita e dello scotch oppure una colla per la carta.

A questo punto, aprite i lembi della busta che volete decorare, in modo da ottenere un foglio sagomato da porre sopra il foglio decorato che vi servirà per decorare la busta con la lettera personalizzata.

Con la matita segnate il perimetro della busta. Cercate di essere quanto più precisi possibile e terminate il tutto, rimuovendo la sagoma. A questo punto, con le forbici ritagliate i contorni (anche in questo caso la precisione è molto importante). Una volta terminato il tutto, potremmo ottenere un perfetto duplicato.

Utilizzate dello scotch o, ancora meglio, della colla per la carta per incollare i vari lembi in modo da creare la nostra busta decorata e personalizzata. Tanto più sarà fantasiosa la busta tanto più darà quel tocco di originalità al tutto.

Vi potrete davvero sbizzarrire nel creare forme, colori e fantasie personalizzate per ogni busta da lettera. Potete anche utilizzare glitter, pennelli o decoupage. L’unico vostro limite sarà la vostra fantasia. Tutto ciò renderà davvero il vostro regalo unico, molto apprezzato e assolutamente speciale.