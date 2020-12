Manuela Arcuri, splendida in abito ciclamino per le nozze romane di amici – FOTO

La nostra Manuela Arcuri oggi è stata testimone di due cari amici che si sono sposati a San Pietro in Montorio a Roma. Elegantissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuela Arcuri (@manuelaarcuri_official)

Anche se il lockdown sta imponendo moltissime restrizioni, alcune celebrazioni seppur a numero chiuso e pochi invitati si stanno svolgendo con regolarità. Oggi Manuela Arcuri ed il marito Giovanni Digianfrancesco hanno partecipato alle nozze di due cari amici a San Pietro in Montorio, Ludovica Galli e Diego Antonelli.

Troviamo Manuela in splendida forma vestita con un abito color ciclamino del brand Veronica Toscano, scollo a V profondo, rouches voluminose nella scollatura, maniche a palloncino e punto vita stretto che ne esalta le forme armoniche e sinuose.

Nelle sue stories di Instagram la showgirl ci mostra alcuni scatti della cerimonia, poche persone ma tanto amore sia in chiesa che al banchetto. Troviamo Manuela raggiante e allegra, felice per questo momento che ha potuto condividere con alcune persone molto importanti per lei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Melita Toniolo, fondoschiena in primo piano è luce per gli occhi – FOTO

Manuela Arcuri e Giovanni, le foto delle nozze segrete