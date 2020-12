Matilde Brandi, mini dress e scollo a cuore. Una delizia per gli occhi – FOTO

Matilde Brandi in posa per i fotografi, si lascia immortalare negli studi del Grande Fratello Vip. L’outfit è una delizia per gli occhi.

Matilde Brandi nel suo ultimo post su Instagram ringrazia Alfonso Signorini per la bellissima puntata, contenta di aver fatto parte di un ballo coinvolgendo anche lo studio. Ma promette, la prossima volta faranno ballare anche Antonella Elia. Uno sguardo sereno e divertito quello della Brandi, la ballerina nel cast dei concorrenti del famoso reality che segue il serale in studio insieme agli altri ex inquilini della casa sotto i riflettori h24. Lo stile della Brandi è sempre accattivante e seducente, senza mai cadere nella volgarità.

Inutile precisare che tutto a Matilde doni perfettamente merito del fisico scolpito e della gambe muscolose e toniche, come si riesce a vedere anche in quest’ultimo post condiviso solo qualche ora fa e già rivelatosi un successo. Il modello dell’abito non è molto originale, ma i tessuti impiegati ed i luccichii vari lo rendono veramente irresistibile.

Il mini dress infatti è sulle tonalità del violetto a cui sono abbinate note argentate e dorate. Lo scollo a cuore conferisce un tocco sexy ma anche sognante in quanto il corpetto è davvero magico. La gonna sopra il ginocchio risalta le gambe chilometriche e stupende. A concludere l’outfit, décolleté da sera rosse con punta luccicante. Un incanto.

Matilde Brandi, il black bikini che non nasconde nulla

Proprio un giorno fa Matilde Brandi ha condiviso una foto che ritrae tutte le concorrenti del GF Vip in costume: La Brandi per l’occasione sceglie un bikini nero dalle forme basic arricchito da un pareo che lascia cadere morbidamente dalle spalle per concentrarsi sul punto vita. Lo scatto è un omaggio alla donna, alle diverse bellezze.

Da Elisabetta Gregoraci, a Guenda Goria…ognuno è bella a suo modo, con le sue peculiarità. Il risultato è bellissimo.