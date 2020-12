Miriam Leone: occhioni verdi tristi è sempre incantevole, divina – FOTO

L’attrice Miriam Leone è alle prese con un nuovo inizio: gli occhi tristi però non la rendono meno incantevole.

L’attrice e conduttrice di origini catanesi, Miriam Leone, sarà la protagonista femminile del nuovo ed attesissimo film di Diabolik. Nella pellicola, in uscita prossimamente nelle sale, Miriam affianchera altri celebri attori, tra cui: Luca Marinelli, nei panni del protagonista, e Valerio Mastrandrea, in quelli dell’ispettore Ginko. Al di là dei progetti cinematografici, però, la meravigliosa attrice ha pubblicato nella mattinata di oggi un nuovo post sul suo profilo social. Scopriamo di cosa si tratta.

Miriam Leone e la tenacia divina

Circa tre ore fa è apparso un nuovo scatto su Instagram che ritrae molto da vicino l’attrice dai capelli leggermente ramati. Uno scatto che sembra lasciare perplessi i suoi fan. In primo piano c’è lei con i suoi grandi occhioni verdi, i quali sembrano contenere un velo di malinconia. Nonostante questa prima impressione, però, si scopre che Miriam è in realtà in perfetta forma e pronta per iniziare i preparativi per un nuovo progetto.

Esordirà così nella didascalia alla foto, riferendosi probabilmente al suo nuovo personaggio: “Lunedì ve la presento, preparatevi“. Poi però si trattiene descrivendo le sensazioni di insabilità degli ultimi giorni e al gran da farsi. Eppure, al di là di qualche accenno, Miriam ha deciso di tenere ancora per un po’ i suoi fan sulle spine, decidendo di rivelare entro la giornata di lunedì un’altra sorpresa.

Nel frattempo, mentre i suoi follower continuano a domandarsi di cosa possa trattarsi, lei ribadisce alcuni concetti fordamentali per sopravvivre a questo momento storico così particolare. E utilizzando le seguenti espressioni: “Stay safe” e “Stay tuned”, invita il suo pubblico a restare in salvo, ma soprattutto connesso così da poter ricevere le ultime novità.