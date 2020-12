Il famoso presentatore televisivo, dj e figura dell’industria discografica scozzese è stato ritrovato morto a casa sua.



Ewan Macleod, famoso presentatore televisivo, nonché DJ che ha contribuito a lanciare un’impresa radiofonica di successo sostenuta dalla leggenda dei Rangers Foot Club, Ally McCoist, è morto lo scorso giovedì, 17 dicembre. Secondo quanto riportano i media locali, l’uomo di 48 anni è scomparso improvvisamente nella sua abitazione a a Bearsden, citttà nel East Dunbartonshire, Glasgow. Da giovedì, le figure dell’industria discografica sono in lutto per la grande perdita: “l’obiettivo della sua vita era stato quello di “rendere celebre la Scozia anche grazie al suo contributo musicale.” L’ex talent scout londinese era tornato nella sua città per presentare il noto programma musicale Chart Bite di STV a metà degli anni ’90.

Il mondo dello spettacolo piange per la morte dell’icona televisiva e musicale

Il Daily Record riporta le parole di un agente locale in relazione alla morte del 48enne: “Siamo stati informati della morte improvvisa di un uomo di 48 anni in una proprietà a Bearsden intorno alle 10.30 di giovedì.” Nonostante le indagini investigative, dinamiche e circostante del decesso restano ancora ignote, ma non sospette, riferiscono le forze dell’ordine. Tutto il mondo dello spettacolo è in lutto per Ewan Macleod, divenuto un’icona soprattutto per aver contribuito a lanciare la popolare impresa radiofonica grazie al sostegno della star del football dei Rangers, Ally McCoist. Donald MacLeod, proprietario dei nightclub The Garage and Cathouse a Glasgow, ha reso omaggio al suo amico ieri sera.

“Ewan era una persona brillante e ha interpretato il suo personaggio in modo eccelso. Il suo pizzico di follia e stravaganza traspariva sempre dai suoi abiti.”

