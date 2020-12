Portachiavi fai da te: come realizzarli per regalarli a Natale!

Tutte le dritte e i consigli per realizzare dei portachiavi fai da te particolarmente creativi, da regalare anche a Natale.

Con l’avvicinarsi del Natale uno dei regali sempre utili può essere un portachiavi. Un semplice oggetto che avrà ancora più valore se sarete proprio voi a crearne uno. Questo darà al vostro oggetto quella nota di personalizzazione e unicità che sicuramente piacerà al destinatario del regalo.

Per crearne uno davvero originale basterà solo scegliere la personalizzazione magari adatta a trasmettere un dolce messaggio alla persona a cui lo regalate.

Ovviamente per ogni cosa che fa della creatività il suo punto di forza ci sono degli oggetti che vanno molto di moda.

Un esempio sono sicuramente i famosi gufetti oppure i classici portafortuna come cornetti o gobbi della tradizione napoletana.

Come realizzare un portachiavi fai da te

Il materiale che potete usare per la realizzazione è molto ampio: si passa dal legno, alla stoffa. Chi ha più manualità, invece, può ricorrere anche alla pasta modellante come il fimo.

Comunque l’ingrediente più importante per fare un ottimo lavoro è sicuramente la creatività.

Con la giusta creatività sarà possibile creare dei portachiavi anche con materiali di scarto come per esempio bottoni, stoffe, tappi di sughero e molto alto materiale che si può trovare in disuso nelle cantine.

Negli ultimi tempi va molto di moda e sono molto femminili portachiavi fai da te che prevedono l’utilizzo di più accessori. Potete svuotare il vostro portagioie e usare orecchini che non usate più oppure braccialetti rotti oppure spille della nonna che non usate più oppure tante altre piccoli ciondoli che avete collezionato e che ormai non usate nel vostro quotidiano. Attraverso questi oggetti potete creare dei portachiavi che avranno un estremo fascino vintage.

Anche in questo caso per creare dei portachiavi davvero irresistibili da regalare alle persone che amate oppure alle persone che volete bene basterà un poco di creatività. Magari potete aggiungere degli oggetti che possono ricordare un’amicizia oppure, perché no, un amore.

In questo caso potete creare anche dei portachiavi che potete arricchire nel corso del tempo con altri oggetti che possono essere aggiunti anche successivamente.

Altre dritte e consigli

Se volete creare un portachiavi davvero unico spendendo poco potete optare per un portachiavi realizzato in legno.

Non dobbiamo fare altro che entrare in un negozio di bricolage e comprare una semplice compensato che è un legno estremamente facile da lavorare oltre che economico.

Sul compensato potrete disegnare la sagoma dell’oggetto che preferite. Attraverso un seghetto, poi, potete procedere al taglio.

Dopodiché, utilizzando della carta vetro, dovrete andare a levigare la vostra sagoma. Una volta terminato questo lavoro, non vi resterà che dare spazio alla vostra creatività colorando l’oggetto che avete scelto.

Se volete dare un tocco di dolcezza e romanticismo al vostro portachiavi, potete anche incidere le iniziali del vostro amore sul legno. Questo sarà un regalo molto gradito al vostro partner. Non vi resta che dare spazio alla vostra fantasia e creatività!