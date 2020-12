Roshelle, l’ex di X Factor ha un fisico mai visto: che spettacolo assurdo – FOTO

La ragazza dai capelli viola, Roshelle, ex talento di X Factor ha pubblicato una foto su Instagram dove risalta un fisico da favola

I follower della “pazza” cantante, Roshelle, con un percorso lavorativo alle spalle, di grande successo ha pubblicato una foto su instagram, con un fisico incantevole. Non è la prima volta che affina le armi della seduzione, accompagnandole al talento di sempre nel mondo dello spettacolo, la musica rapper.

L’abbiamo ammirata tra i talenti in rampa di lancio di X Factor, ma questa scelta deriva da un incontro speciale con il “maestro” del genere che ha sposato: Fedez. L’aveva individuata due anni prima delle selezioni, in un noto locale milanese e da lì ne è rimasto fulminato da come coniuga la passione con l’estetica.

Nonostante non sia riuscita ancora ad esplodere definitivamente sul grande schermo televisivo, già vanta di una visibilità di tutto rispetto su Instagram. In questo contesto supervisivo, i follower possono ammirarla nelle vesti di ragazza verace e trasgressiva, rinnovata da un look speciale, dei suoi capelli viola.

Roshelle, va oltre la musica e da vestita sfoggia un fisico straordinario

Non sappiamo molto sulla vita privata di Roshelle, ma ciò che conta per gli ammiratori e appassionati del genere musicale che porta in “grembo” è la sua fortissima ascesa. L’esperienza di X Factor per lei è stata una vetrina di assoluto valore, che l’ha portata inconsapevolmente a recitare il suo stile musicale al fianco di personaggi del calibro di Fedez e Nek.

Con il passare del tempo aumentano le proposte dietro ai backstage del successo e lei approfitta per mettere in mostra un sex appeal di tutto rispetto, che rende l’atmosfera canora più incandescente. Celebri le sue apparizioni “senza veli” e quel caschetto di capelli rosa, predominante anche nell’ultimo scatto di Instagram.

Roshelle è un “fiume in piena” anche vestita. Elettrizzante e trasgressiva si mostra al suo pubblico in un primissimo piano da brividi, dove è innegabile la bellezza formosa e ricca di suggestioni pr il pubblico, galvanizzato dall’ennesimo rito di seduzione dell’intrigante Roshelle