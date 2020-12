Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Alessia Marcuzzi: frecciatine sui social

Selvaggia Lucarelli contro Alessia Marcuzzi. La giornalista pubblica su Instagram una storia al vetriolo. Il motivo

L’ex politica e personaggio televisivo Nunzia De Girolamo, il 10 dicembre scorso è uscita da una disavventura giudiziaria che l’ha vista assolta poiché il fatto non sussiste. Era stata indagata dalla procura di Benevento per irregolarità per falsi mandati di pagamento all’Asl locale. I reati a lei associati erano concussione, abuso d’ufficio e offerta di utilità per ottenere voti elettorali. Per questo motivo si dimise nel 2014 dall’incarico di ministro dell’agricoltura.

La De Girolamo si è lamentata durante il programma Non è l’Arena del fatto che la stampa non abbia dato il giusto rilievo alla vicenda, non palesando la sua innocenza.

Ne ha preso le parti la conduttrice Alessia Marcuzzi, la quale ha usato l’enorme seguito che ha sul suo profilo Instagram e ha pubblicato delle stories in cui prende le parti dell’ex parlamentare e moglie di Francesco Boccia, attuale ministro per gli affari regionali.

Selvaggia Lucarelli attacca la Marcuzzi su Instagram

La cosa non è stata gradita particolarmente dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che ha così commentato il fatto: “La conduttrice del programma più forcaiolo del mondo, con collezioni di condanne (per cui mai nessuno in quel programma chiede scusa) e precedenti ben noti, condivide le accuse ai giornali forcaioli. Affascinante.”

Probabilmente l’astio è dovuto al fatto che durante Non è l’Arena, molti degli articoli accusatori presentati nei confronti di Nunzia De Girolamo portavano la firma de “Il Fatto Quotidiano”, giornale per cui scrive la stessa Lucarelli. Inoltre è noto che tra lei e Massimo Giletti non scorra buon sangue.

Si attende una risposta della Marcuzzi.