Silvia Toffanin smascherata, Antonella Elia svela il segreto in diretta

L’opinionista del Grande Fratello Vip ospite da Silvia Toffanin rivela qual è il segreto della conduttrice e confessa le sue verità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

La storica valletta di Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello è stata ospite quest’oggi nel salotto di Silvia Toffanin dove ha raccontato la sua carriera dagli esordi fino alle sue ultime esperienze televisive.

Recentemente Antonella è tornata a far parlare di sè grazie alle sue partecipazioni televisive: prima come concorrente del Grande Fratello Vip nella passata edizione, poi a Temptation Island in coppia con il fidanzato Pietro Delle Piane e attualmente come opinionista sempre del reality condotto da Alfonso Signorini.

La Elia è un personaggio senza dubbio divertente ma pungente allo stesso tempo e sicuramente il ruolo che ricopre attualmente insieme a Pupo al GF Vip le si addice.

Antonella Elia svela il segreto di Silvia Toffanin

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di oggi di Verissimo, Antonella Elia ha svelato il motivo per il quale ha voluto svelarsi, rispondendo alle domande della moglie di Piersilvio Berlusconi: “C’è una ragione. Fa parte di quella piccola schiera di professionisti così empatici che…vabbè. Grazie per la seduta!!” , ha elogiato così su Twitter la conduttrice.

E prosegue: “Una persona per bene. Delicata. Deliziosa. Empatica. Forte. Io ne sono innamorata. Come si sa non sono un’appassionata di ospitate. Ma le sue sono sessioni di terapia. Il segreto è solo questo. Per me.”

Una vera e propria dichiarazione per la bella conduttrice di Bassano Del Grappa sempre elegante e disponibile nei confronti dei suoi ospiti.

Durante la puntata di oggi infatti la Elia si è aperta e confessata a viso aperto senza remore: “Il problema con Silvia Toffanin è che io mi preparo prima di andare da lei a Verissimo Poi riesce a farmi dire quello che mi riprometto di evitare di dire.”

