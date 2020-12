Tiziano Ferro, la lite furiosa con l’ex fidanzato: “Se ne andò di casa”

Un doloroso aneddoto dal passato di Tiziano Ferro. Il cantautore si si racconta nello studio di Silvia Toffanin.

Oggi scopriamo un triste ricordo che Tiziano Ferro ha condiviso con i suoi fan dopo aver ammesso pubblicamente di aver avuto una forte dipendenza dall’alcool.

Tiziano Ferro, il litigio con l’ex per colpa dell’alcool

“La mia dipendenza è iniziata con il primo tour” ha raccontato Tiziano Ferro, ospite a Verissimo nella puntata di oggi 19 dicembre. “Pensavo fosse una cosa gestibile”. Il cantante ha raccontato che quando si è giovani è facile credere che gli alcolisti siano degli sbandati, piuttosto che “persone che bevono da bicchieri eleganti” come lo era lui. Vivere questa esperienza gli ha fatto capire che chiunque può finire nel vortice delle dipendenze.

Quando Tiziano Ferro cominciò a bere, viveva insieme al suo compagno (il primo ed ultimo che ha frequentato in pianta stabile prima di Victor). “Tu hai un problema – gli disse lui – i nostri problemi ormai dipendono tutti dall’alcool”. Non aveva tutti i torti, spiega ora Tiziano. In quel periodo i suoi valori del sangue erano davvero al limite della cirrosi epatica. Era il 2014: il suo compagno se ne andò di casa ed il cantante decise di recarsi all’incontro di un gruppo di recupero in Inghilterra.

“Sono entrato e non sono uscito più… in senso buono” ha concluso Tiziano. Ad oggi infatti il cantante è uno dei cosiddetti “sponsor”, figure di supporto che affiancano chiunque decida di intraprendere un percorso all’interno del centro di recupero.