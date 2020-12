Tragedia nel torinese. Anziana donna muore sbranata da cinque cani

Tragedia nel torinese. Un’ anziana donna è morta nella provincia del capoluogo piemontese sbranata da cinque cani

Una tragedia immane si è consumata all’interno di un appartamento di via Boves, a Grugliasco, in provincia di Torino. Un’anziana donna di 74 anni (M.Z.) è stata uccisa, sbranata da 5 cani. L’ evento infausto si è consumato ieri, nel tardo pomeriggio.

A ritrovare il cadavere della vittime è stata la figlia, proprietaria degli animali di razza cane lupo cecoslovacco, la quale, al momento dello svolgimento dei fatti, non si trovava nella propria abitazione.

I vicini avevano dato l’allarme, dopo aver sentito le urla della signora. Sono stati immediatamente chiamati i vigili e carabinieri. Purtroppo per lei non c’è stato niente da fare. La vittima, da quanto emerge dalle prime ricostruzioni, conosceva bene i cani e spesso li accudiva o li portava in giro in assenza della padrona. Si sta cercando ancora di capire le esatte dinamiche che hanno portato alla tragedia.

Tragedia a Grugliasco. Sbranata da 5 cani

Gli animali sono stati rinchiusi in auto dalla figlia al momento del ritrovamento del corpo della vittima. Adesso si trovano all’ospedale veterinario universitario di Grugliasco.

L’ultimo periodo ha visto recentemente lo svolgersi, purtroppo di fatti simili.

Ad esempio, ricordiamo la morte di Elisa Pilarski, una ragazza francese di 29 anni (incinta di sei mesi), trovata morta nel bosco di Retz, sbranata dai cani dei cacciatori della zona mentre era in giro col suo cane Curtis, un esemplare di American Staffordshire terrier. Altro orrendo evento riguarda la piccola Scarlett Pereira, azzannata dal pitbull di famiglia mentre giocava nel giardino dei nonni a East Providence, a Rhode Island, negli Stati Uniti. Le ferite provocate dai morsi dell’animale erano talmente gravi e profonde da risultarle fatali. Condotta urgentemente all’ospedale di Hasbro, ne è stato dichiarato il decesso poco dopo.