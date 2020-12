Uomo ucciso a Milano con una coltellata alla gola, davanti agli occhi di tutti

Omicidio a Milano dove un uomo ha perso la vita durante un’aggressione in strada. Gli assassini lo hanno accoltellato e sono scappati.

Un uomo è stato ucciso a Milano durante un’aggressione, l’hanno trovato morto intorno alle 18 in Via Macchi, all’angolo con via Scarlatti, a due passi dalla Stazione centrale.

Si tratta di un uomo di sessant’anni accoltellato alla gola da due nordafricani di 30-35 anni, riconosciuti da alcuni testimoni.

Gli uomini hanno commesso l’omicidio per via di una rapina finita male e sono subito fuggiti. Non sono riusciti però a scappare dagli occhi dei passanti che hanno fatto un identikit agli investigatori i quali stanno indagando sul caso.