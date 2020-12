Un viaggio tramutato in tragedia. Sedici dei diciannove passeggeri in viaggio sono risultati positivi al Coronavirus.

Durante il ponte dell’Immacolata, un gruppo di residenti della città estremadura di Calamonte (Badajoz, 6.200 abitanti), ha percorso cinque ore di viaggio su un pullman per arrivare all’aeroporto Barajas di Madrid. “Il 6 dicembre siamo andati alla stazione di Madrid per andare in Turchia: avevamo preso appuntamento per il trapianto di capelli”, spiega Julio Barrena, uno dei viaggiatori. I passeggeri erano 19, di cui 18 uomini e 1 donna; tutti in viaggio per l’innesto di capelli sintetici. Al loro ritorno, precisamente dopo una settimana, sedici viaggiatori su diciannove sono risultati positivi al coronavirus: l’evento ha avuto conseguenze enormi per la città situata nel sud-ovest della Spagna.

LEGGI ANCHE >>> Giovane madre uccisa in casa davanti ai propri figli: indaga la polizia

Il viaggio virale: il coronavirus esplode a Balajoz

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Si filma mentre decapita un gufo: ragazza assassinata davanti casa

La pandemia si è presto diffusa in tutta Badajoz, che, , secondo i dati della Junta de Extremadura, ha registrato attualmente 29 casi in totale questo venerdì, 18 dicembre, innescati da 4 gruppi e 300 contatti stretti. Il viaggio è stato organizzato da Manuel Parada, un parrucchiere della città, che dista circa 9 km da Mérida. I 19 passeggeri hanno un’età compresa tra i 30 ei 50 anni.

6 viaggiatori si sono presentati lo stesso giorno in una clinica di Istanbul per sottoporsi all’intervento d’impianto tricologico. La struttura è una destinazione molto popolare tra gli spagnoli per i suoi trapianti di qualità e a prezzi economici. L’allarme è stato lanciato dalla madre di uno dei viaggiatori, 85 anni, che ha avuto i primi sintomi dell’infezione virale ed è risultata positiva al covid-19 in un test PCR. I viaggiatori hanno scoperto che persino l’autista del pullman è risultato positivo. Questo giovedì hanno avuto l’esito: 16 in totale i contagiati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

“Fino a l’altro ieri, giovedì, avevamo solo 6 casi positivi nel paese: la situazione sta diventando veramente critica”, ha dichiarato Magdalena Carmona, sindaco di Calamonte.

Fonte: El Paìs